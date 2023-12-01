На связи вся республика

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На прямую линию Главы Чувашии Олега Николаева, пятую в этом году, поступило 427 вопросов. За полтора часа на телеканале «Россия» руководитель региона ответил на 36 из них.

Сообщения от жителей стали поступать задолго до начала диалога с первым лицом республики. Каналы связи были предусмотрены самые разные — телефонные звонки, видеообращения, комментарии под постами в социальных сетях. Принимали сигналы со всей Чувашии колл-центр и портал «Госуслуги». И даже если вопросы не были озвучены в телеэфире во время прямой трансляции, ни один из них без ответа не останется.

Самыми активными были названы чебоксарцы, новочебоксарцы и шумерлинцы — от них сообщений принято больше всего. На «прямой линии» поднимался широкий круг тем: капитальный ремонт и строительство образовательных учреждений, работа ЖКХ, состояние дорог и транспортное сообщение, поддержка участников СВО, использование материнского капитала и помощь многодетным семьям, поддержка предпринимателей, предстоящие мероприятия Года экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии. В беседе с жителями на заметку брались конкретные просьбы, а также открыто обсуждались острые проблемы, влияющие на жизнь республики в целом.

Глава Чувашии дал свой рейтинг ярких и знаковых событий этого года. В их числе — «Акатуй» в московских Сокольниках, запуск второго СПИК 2.0 по производству специальным методом перекиси водорода, заключение соглашения с первым резидентом Особой экономической зоны в Новочебоксарске, открытие музея русской провинции в Алатыре.

Перед Новым годом Олег Николаев пожелал всем мудрости и смекалки, чтобы браться за большие дела и многое сделать для себя, для родных, для республики и страны.

Опубликовано: 23 декабря 2023 г.


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