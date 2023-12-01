Восемь школ получат гранты Главы Чувашской Республики

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Соответствующее распоряжение подписано руководителем региона Олегом Николаевым.
В списке грандополучателей — пять школ, вошедших в рейтинг лучших общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и достигших высоких образовательных результатов. Это лицей № 3 и школа № 59 (Чебоксары), гимназия № 6 (Алатырь), Траковская средняя общеобразовательная школа Красноармейского муниципального округа, Яльчикская средняя общеобразовательная школа Яльчикского муниципального округа.
Также грантов удостоились три школы, реализующие лучшую практику обучения на чувашском языке: школа № 40 (Чебоксары), Большеяльчикская средняя общеобразовательная школа имени Г.Н. Волкова Яльчикского муниципального округа, Турмышская средняя общеобразовательная школа Янтиковского муниципального округа.
Гранты — 500 тыс. рублей каждый — предоставляются на конкурсной основе. В этом году была подана 21 заявка, отмечают в Министерстве образования Чувашии.

Опубликовано: 21 декабря 2023 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...
В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.