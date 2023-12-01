Восемь школ получат гранты Главы Чувашской Республики

Соответствующее распоряжение подписано руководителем региона Олегом Николаевым.

В списке грандополучателей — пять школ, вошедших в рейтинг лучших общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и достигших высоких образовательных результатов. Это лицей № 3 и школа № 59 (Чебоксары), гимназия № 6 (Алатырь), Траковская средняя общеобразовательная школа Красноармейского муниципального округа, Яльчикская средняя общеобразовательная школа Яльчикского муниципального округа.

Также грантов удостоились три школы, реализующие лучшую практику обучения на чувашском языке: школа № 40 (Чебоксары), Большеяльчикская средняя общеобразовательная школа имени Г.Н. Волкова Яльчикского муниципального округа, Турмышская средняя общеобразовательная школа Янтиковского муниципального округа.

Гранты — 500 тыс. рублей каждый — предоставляются на конкурсной основе. В этом году была подана 21 заявка, отмечают в Министерстве образования Чувашии.