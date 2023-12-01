Поедем по плану. Совместный проект «СЧ» и Минтранса Чувашии

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Чебоксары на 2024–2029 гг.

График установления муниципальных маршрутов в Чебоксарах

График изменения муниципальных маршрутов в Чебоксарах

График отмены муниципальных маршрутов в 2024-2029 гг.

В конце ноября на заседании правительства республики утвердили Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Чебоксары. Как уже писала «СЧ», ранее такой же документ был принят по Новочебоксарску. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Чебоксар предусматривает перевод абсолютно всех муниципальных маршрутов столицы на регулируемые тарифы, сообщают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии. Эти тарифы обеспечат возможность внедрения пересадочных абонементов, предоставляющих возможность бесплатной пересадки с одного маршрута на другой в течение определенного периода времени (60 минут) с момента оплаты первой поездки. Кроме того, документом запланировано изменение муниципальной маршрутной сети Чебоксар на период с 2024 по 2029 год. В конечном результате, к 2029 году в столице республики перевозки пассажиров и багажа должны осуществляться по 18 маршрутам автомобильного транспорта и 17 маршрутам городского наземного электрического транспорта. Максимальное количество транспортных средств, используемых для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, составит 277 троллейбусов и 191 автобус.

Изменение маршрутной сети планируется осуществлять поэтапно, уточняют в министерстве. Это связано со сроками действующих муниципальных контрактов, заключенных между администрацией Чебоксар и перевозчиками — на ряде маршрутов они откладываются до окончания сроков действия контрактов.

Когда и как изменятся схемы движения чебоксарских троллейбусов и автобусов, какие новые маршруты появятся — об этом расскажет наш спецпроект.

НАША СПРАВКА

Разница между нерегулируемым и регулируемым транспортным тарифом не только в том, что последний предусматривает фиксированную стоимость проезда, превышать которую перевозчик не может. Главное отличие регулируемого тарифа — субсидируемость перевозок. Заказчик выплачивает деньги за транспортную работу вплоть до завершения действия контракта. Такая схема позволяет регулировать качество транспортной работы — заказчик сможет установить, какие автобусы выйдут на линию, и как часто они будут ездить.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В ближайшие пять лет — с 2023 по 2027 год — реформируем общественный транспорт в Чебоксарской агломерации. Для этого мы: утверждаем Документ транспортного планирования, который является фундаментальным, как с точки зрения оценки пассажиропотока, так и современных технологий;

создаем единого государственного перевозчика на базе троллейбусных предприятий Чебоксар и Новочебоксарска;

переведем перевозчиков на регулируемый тариф, что позволит усилить контроль за соблюдением расписания на маршрутах;

жителям предложим новое тарифное меню — это единые проездные билеты в двух городах и абонементы для бесплатных пересадок с одного маршрута на другой. И, главное, — сам парк, в частности, троллейбусы. Подвижной состав изношен более чем на 50%. С этой целью в 2023-2024 годах планируем закупить 153 троллейбуса. С учетом экологичности данного вида транспорта возможно привлечь «зеленые» облигации, что расширит источники финансирования».

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