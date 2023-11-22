Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Чебоксары на 2024–2029 гг.

Утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.11.2023

I. Общие положения

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным марш-рутам регулярных перевозок города Чебоксары на 2024–2029 годы (далее — Документ планирования) определяет мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее — регулярные перевозки) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Чебоксары (далее — муниципальные маршруты регулярных перевозок) на 2024–2029 годы.

В Документе планирования используются понятия, определенные феде-ральными законами «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», иными федеральными законами и законодательством Чувашской Республики.

Целями устанавливаемых Документом планирования мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок являются повышение качества транспортного обслуживания населения города Чебоксары, обеспечение эффективного взаимодействия муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и «безбарьерности» транспортных связей между городом Чебоксары и городом Новочебоксарском Чувашской Республики, эффективность и безопасность транспортного обслуживания населения.

Задачами планирования регулярных перевозок являются:

развитие действующей сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок с учетом минимизации дублирования муниципальных маршрутов регулярных перевозок межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок;

создание единого перевозочного пространства для муниципальных марш-рутов регулярных перевозок и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок сообщением «Чебоксары — Новочебоксарск»;

расширение использования транспортных средств, адаптированных для маломобильных категорий населения.

Документом планирования предусматриваются следующие мероприятия по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:

установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

изменение вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

заключение контрактов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Устанавливаемые Документом планирования мероприятия по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок реализуются Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики в соответствии с положениями Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Чувашской Республики «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Чувашской Республике» с учетом текущего состояния и перспективного развития объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров.

II. Текущее и целевое состояние муниципальных маршрутов регулярных перевозок

На территории города Чебоксары перевозка пассажиров и багажа осу-ществляется по 23 маршрутам автомобильного транспорта и 17 маршрутам городского наземного электрического транспорта. Максимальное количество транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, составляет 201 троллейбус и 275 автобусов.

Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют 14 перевозчиков.

На муниципальных маршрутах регулярных перевозок перевозки осуществляются по регулируемым тарифам, за исключением одного маршрута автомобильного транспорта, на котором перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам.

По результатам реализации мероприятий Документа планирования к 2029 году планируется организация перевозок пассажиров и багажа по 17 маршрутам городского наземного электрического транспорта и 18 маршрутам автомобильного транспорта. Максимальное количество транспортных средств, используемых для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, составит 277 троллейбусов и 191 автобус.

III. Перечень мероприятий

по развитию действующей сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок

Документом планирования предусматриваются следующие мероприятия по развитию действующей сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Чебоксары, в соответствии с графиком согласно приложению № 1 к Документу планирования;

установление муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Чебоксары в соответствии с графиком согласно приложению № 2 к Документу планирования;

изменение муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Чебоксары в соответствии с графиком согласно приложению № 3 к Документу планирования;

отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Чебоксары в соответствии с графиком согласно приложению № 4 к Документу планирования;

проведение конкурсных процедур и заключение контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Чебоксары по регулируемым тарифам, в соответствии с графиком согласно приложению № 5 к Документу планирования.

Реализация мероприятий, установленных Документом планирования, предполагает:

увеличение доли маршрутов городского наземного электрического транс-порта в общем количестве маршрутов регулярных перевозок;

уменьшение дублирования муниципальных маршрутов регулярных пере-возок межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок Чувашской Республики;

организацию регулярных перевозок по всем муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.