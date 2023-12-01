С 1 октября 2024 года изменится троллейбусный маршрут № 3

С 1 октября следующего года изменится один из самых длинных троллейбусных маршрутов Чебоксар — № 3 «Улица Университетская — Микрорайон «Новый город».

Общая протяженность его составляет сейчас порядка 32, 5 километра, а менее чем через год маршрут станет еще длиннее: в его схему включаются остановочные пункты в микрорайоне «Новый город» — «Парк» и «Чебоксарский проспект». Последняя остановка станет новой конечной точкой маршрута (сейчас троллейбус № 3 следует до остановки «Скейт-парк»).

Изменится со следующего октября и наименование маршрута — на «Микрорайон «Новый город» — Грязелечебница — Микрорайон «Новый город». Как сообщают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики, обслуживать этот маршрут будут 14 троллейбусов, в том числе 2 резервных.

Кстати, до «Нового города» маршрут троллейбуса № 3 продлили четыре года назад — по многочисленным просьбам горожан. Соответствующее постановление подписал Алексей Ладыков — в то время глава администрации города Чебоксары. Кроме контактной сети, сообщала «СЧ», для новой троллейбусной линии были построены диспетчерская и подстанция.