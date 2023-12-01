Горожане оценили новый троллейбус «КАМАЗ»

Вчера в Чебоксарах в свой первый рейс с пассажирами вышел тестовый троллейбус «КАМАЗ». Машина работала на маршруте № 10 «Улица Р. Люксембург — микрорайон «Садовый». В дальнейшем тестирование троллейбуса также будет проходить на маршруте № 14. Результаты тест-драйва учтут при обновлении электротранспорта. Троллейбус «КАМАЗ-65825» заряжается прямо на ходу и может проехать автономно до 20 км и развивать скорость до 70 км/ч. Соответствует всем требованиям к качеству оказываемых услуг, комфорта пассажиров и доступной среды. Салон оснащен удобными сиденьями, USB-разъемами и пандусом.