Горожане оценили новый троллейбус «КАМАЗ»

Вчера в Чебоксарах в свой первый рейс с пассажирами вышел тестовый троллейбус «КАМАЗ». Машина работала на маршруте № 10 «Улица Р. Люксембург — микрорайон «Садовый». В дальнейшем тестирование троллейбуса также будет проходить на маршруте № 14. Результаты тест-драйва учтут при обновлении электротранспорта. Троллейбус «КАМАЗ-65825» заряжается прямо на ходу и может проехать автономно до 20 км и развивать скорость до 70 км/ч. Соответствует всем требованиям к качеству оказываемых услуг, комфорта пассажиров и доступной среды. Салон оснащен удобными сиденьями, USB-разъемами и пандусом.
Опубликовано: 21 декабря 2023 г.
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