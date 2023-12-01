В Чувашии средний возраст троллейбусов сократится с 15 до 4 лет

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Далеко не во всех городах страны на улицах можно встретить троллейбусы. Как пишет «Российская газета» нет их в Тюмени, Астрахани, Благовещенске, в 2008 году от электротранспорта отказались в Архангельске, в 2019-м — в Перми…
В Чувашии экологически чистый вид транспорта с маршрутов снимать не стали. «Троллейбус комфортнее для пассажиров, безопаснее и обладает более вместительным салоном, что очень важно в утренние и вечерние часы пик», — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства республики Максим Петров.
Если на 1 января 2020 года средний возраст наших троллейбусов составлял 15 лет (в среднем по стране — около 14), то в 2024 году в рамках программы обновления транспортного парка он сократится до 4 лет.



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