В Чувашии средний возраст троллейбусов сократится с 15 до 4 лет

Далеко не во всех городах страны на улицах можно встретить троллейбусы. Как пишет «Российская газета» нет их в Тюмени, Астрахани, Благовещенске, в 2008 году от электротранспорта отказались в Архангельске, в 2019-м — в Перми…

В Чувашии экологически чистый вид транспорта с маршрутов снимать не стали. «Троллейбус комфортнее для пассажиров, безопаснее и обладает более вместительным салоном, что очень важно в утренние и вечерние часы пик», — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства республики Максим Петров.

Если на 1 января 2020 года средний возраст наших троллейбусов составлял 15 лет (в среднем по стране — около 14), то в 2024 году в рамках программы обновления транспортного парка он сократится до 4 лет.