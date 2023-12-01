Министерства уже отвечают на вопросы, присланные на Прямую линию Главы Чувашии

22 декабря Глава Чувашии проведет четвертую по счёту прямую линию с жителями в этом году. Вопросы Олегу Николаеву люди задают и на личной странице руководителя региона во «ВКонтакте», и в госпаблике «Чувашская Республика». На данный момент их число уже перевалило за несколько сотен.

Курирующие тот или иной блок вопросов и отвечающие за решение возникших в них проблем региональные ведомства не дожидаются часа «икс» и задолго до прямой линии начали отвечать на сообщения пользователей соцсетей.

Так, одна из подписчиц госпаблика «Чувашская Республика» поинтересовалась у Олега Николаева, будут ли в этом году проводиться новогодние ёлки для детей участников спецоперации. В Минобразования Чувашии заверили: новогодние представления пройдут во всех муниципальных и городских округах региона. Чтобы попасть на ёлку заявительнице посоветовали обратиться в управление образования по месту жительства.

Еще одна тема, которую жители поднимают уже не на одной прямой линии Главы Чувашии, экологическая обстановка в регионе. В ноябре в студию к Олегу Николаеву дозвонились обеспокоенные жители Алатырского округа. По их словам, в муниципалите летом массово гибли птицы и растительность из-за химикатов, которыми аграрии опрыскивают сельхозугодья. Винили в бедах люди местный агрохолдинг и просили Главу Чувашии в этом разобраться.

Спустя месяц после разговора алатырцы вновь уточнили у руководства республики, есть ли позитивные сдвиги в этом направлении. В Минприроды Чувашии разъяснили, что вместе со специалистами химико-бактериологической лаборатории ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии они взяли пробы воды в реках Сура и Малая Сарка. «Результаты химического анализа не показали превышения предельно допустимых концентраций хлорорганических соединений и пестицидов», — пояснили в ведомстве. На данный момент, судя по опубликованному в госпаблике «Чувашская Республика» ответу, в министерстве заняты выяснением причин пожелтения и усыхания сосен в Пригородном участковом лесничестве Алатырского лесничества.

Напомним, прямая линия Главы Чувашии по итогам 2023 года пройдет 22 декабря в эфире канала «Россия 24». Начало в 17.30. Задать вопрос Олегу Николаеву можно несколькими способами: направив текстовое, аудио- или видеосообщение через портал Госуслуг; оставив комментарий под постом в сообществе «Чувашская Республика» или позвонив в часы эфира 22 декабря в колл-центр по телефону: 8 (8352) 565-100.