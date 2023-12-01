Троллейбусы для двух городов

Три миллиарда рублей направит республике АО «ДОМ.РФ» на модернизацию инфраструктуры и обновление подвижного состава городского наземного электрического транспорта.

Эта сумма предусмотрена в договоре, подписанном подразделением «Инфраструктурные облигации» АО «ДОМ.РФ» и Чувашским транспортным управлением Минтранса Чувашии. «Совместно с ДОМ.РФ мы начали несколько важных проектов, направленных на преобразование наших городов и обеспечение надежной системы жизнеобеспечения по современным стандартам, — сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. — В числе проектов — обновление общественного транспорта за счет привлечения средств через инфраструктурные облигации. В итоге на линии выйдут 92 новых троллейбуса, обеспечивающих надежное транспортное сообщение между Чебоксарами и Новочебоксарском. Их жители получат современный сервис, комфорт и удобство, а также возможность доехать за одну стоимость в разные точки городов, совершая несколько пересадок». Глава республики также отметил, что обновление общественного транспорта имеет важность с учетом стремительного развития Новочебоксарска, связанного с организацией Особой экономической зоны.

Договор поставки первой партии троллейбусов будет заключен до конца года. По словам директора подразделения «Инфраструктурные облигации» АО «ДОМ.РФ» Александра Аксакова, первый миллиард рублей на закупку транспорта будет направлен в ближайшие дни.

Средства по договору займа пойдут не только на троллейбусы, но и на реконструкцию в Чебоксарах тяговой подстанции № 1, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. Кроме того, за счет республиканского бюджета модернизируют систему телеуправления 8 тяговых подстанций в Чебоксарах и Новочебоксарске, проведут замену контактных сетей на отдельных участках улично-дорожной сети. А еще 40 новых троллейбусов будут закуплены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По результатам обновления подвижного состава средний возраст троллейбусов составит 4 года.