В Чебоксарах прошел конкурс «Раççей чăваш пики-2023»

Всероссийский конкурс «Чувашская красавица России» нынче в республике провели в тринадцатый раз. Участие в нем приняли 18 девушек из Татарстана, Башкортостана, Ульяновской области, муниципальных и городских округов Чувашии.

Красавицы представили себя в так называемой «визитке» — пели, танцевали, читали стихи, хвастались нарядами в «дефиле в национальном костюме». Также девушки приготовили блюда чувашской национальной кухни, рассказывали о себе на родном чувашском языке.

Титула Всероссийской чувашской красавицы 2023 года удостоилась представительница Республики Татарстан, уроженка Аксубаевского района Юлия Еремеева. Юлия — методист Дома Дружбы народов Татарстана, возглавляет молодежное объединение «Аталан». В этом году она стала победительницей конкурса «Науруз гузэле-2023», прошедшего в соседней республике в рамках праздника Навруз и собравшего красавиц из Кыргызстана, Башкортостана, Узбекистана, Таджикистана, Татарстана, Чувашии, Казахстана и Туркменистана.