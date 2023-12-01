Карты детям — не игрушка: мошенники теперь атакуют и ребятню

Аппетит охотников за чужими сбережениями растет не по дням, а по часам, равно как и цинизм дистанционных грабителей. Через гаджеты, которым в наши дни все возрасты покорны, они добрались и до детей. Причем мошенничество может совершаться прямо на глазах у родителей, уверенных в том, что чадо просто играет на телефоне.

После жестокого столкновения с новой реальностью жительница Шумерли просто отключила свой мобильный телефон — через ее десятилетнего сына мошенники похитили 300 тысяч рублей. Школьник, как обычно, играл в свою любимую игру на мобильнике, когда «прилетело» сообщение с предложением бесплатно разжиться игровой валютой. Не спросив разрешения у мамы, мальчик отправил неизвестным фотографию ее банковской карты, а потом еще и закачал специальное приложение. Только после полуночи горожанка обнаружила кучу СМС о зачислении, а затем списании денежных средств. С помощью приложения удаленного доступа преступники за несколько часов дистанционно сначала оформили кредит на имя шумерлинки, а затем украли эти средства.

В такую же сумму обошлись мобильные развлечения дочери и чебоксарской семье. Получив сообщение в мессенджере «Вы подписались на канал, перевод одобрен», 12-летняя школьница перешла по указанной в объявлении ссылке и вступила в переписку с «администратором». Обещая зачислить деньги, неизвестные попросили выслать фото карты. «Детская» им, конечно же, не подошла — «админ» стал требовать сфотографировать мамины платежные средства. Причем именно требовать, потому что когда девочка решила отказаться, ее попросту запугали тем, что родителей привлекут к уголовной ответственности. Рассказать взрослым об этой ситуации дочь побоялась и, в конце концов, выполнила требования злоумышленников. С одной из карт преступники списали 314 тысяч рублей, перевод с карты другого банка был заблокирован кредитным учреждением как подозрительный.

Вся эта ситуация только подтверждает необходимость уроков финансовой грамотности и безопасности в школах. Мы стараемся оградить детей от разного рода негатива, а в результате они просто не понимают последствия тех или иных своих действий, имея доступ к телефонам и банковским картам родителей. Для мошенников несовершеннолетние — легкая жертва, и жалеть ни их, ни нас с вами преступники точно не собираются. Только за последние два месяца они шесть раз использовали несовершеннолетних для хищения сбережений, за весь год зарегистрировано 18 таких фактов.