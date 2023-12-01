Фильм «Теща»: что казахам смешно, то русским…

Попытки современных кинематографистов создать новогоднюю историю, которая могла бы по своему уровню хоть чуть-чуть приблизиться к «Иронии судьбы, или С легким паром!» и «Чародеям», пока не могут увенчаться успехом. Первые «Елки» Тимура Бекмамбетова были многообещающими, а десятые, снятые Дамиром Мифтаховым и Иваном Чеховым, в этом году не то что не стали событием, а идут в кинотеатрах почти незамеченными зрителями. Армянская история про новогодние приключения девочки Манюни, которая выходит в прокат сегодня, вряд ли завоюет миллионы сердец. Фильм больше рассчитан на тех, кто смотрел сериал про Манюню. Была надежда на «Тещу» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой, но и она не оправдалась. И хотя по просмотрам в первые два уикенда фильм опережает безусловный хит этой осени «По щучьему велению», сомнительно, что в конечном итоге он соберет восемь миллионов просмотров, как сказка про Емелю.

Режиссер — Аскар Узабаев,

продолжительность — 98 минут,

место съемок: Москва

Трейлер «Тещи» интереснее самого фильма

То, что происходило вокруг «Тещи», возможно, интереснее самого фильма: лично познакомившись на съемочной площадке и начав работать в дуэте, Гарик Харламов и Лариса Гузеева друг друга оценили и поняли. Оказалось, что они похожи характерами, и их экранные образы не совпадают с тем, что они представляют из себя в обычной жизни. Несколько лет назад Харламов начал делать довольно язвительные пародии на Гузееву как на ведущую шоу «Давай поженимся». Она ему отвечала, иногда даже с обидой. И идея свести двух пикирующихся артистов в одном кадре давно витала в медиапространстве. Причем не просто свести, а заставить сначала сыграть конфликт, а потом примириться.

Выходец из КВН, казахстанский режиссер Аскар Узабаев, шесть лет назад снявший фильм «Келинка тоже человек» об отношениях свекрови и невестки, решил «примерить» ту же самую историю на зятя и тещу. Сценарий «Тещи» написали супруга Узабаева Сауле Юсупова, известная по шоу «Женский стендап», ее коллега Маргарита Родина и режиссер Ерзия Ертлес, тоже родом из Казахстана. Как объяснили сценаристки, в казахском фольклоре противостояние невестки (келинка) со свекровью (енешка) и семьей мужа — самый часто встречающийся сюжет. Так, в фильме «Келинка тоже человек» телами менялись свекровь и невестка. Побывать в шкуре другого человека, чтобы понять мотивы его поступков, — сюжет не новый, в том числе для российского кинематографа. «Любовь-морковь» с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко продолжает собирать кассу: в этом году вышла четвертая часть «Восстание машин», где главные герои меняются телами с роботами-экскурсоводами. Впрочем, эту историю в «Теще» тоже вспомнят.

Лариса Гузеева здесь продолжает эксплуатировать образ довольно хабалистой тетки, которая за словом в карман не лезет и может сказать окружающим все, что угодно: она же видит людей насквозь и знает лучше их самих, кому что нужно. Именно в этом образе ее знает молодое поколение, вряд ли смотревшее «Жестокий романс». Кинорежиссер Эльдар Рязанов писал в своих воспоминаниях, что взял молодую, неизвестную тогда еще актрису на роль Ларисы Огудаловой только потому, что по своему темпераменту Гузеева была очень похожа на героиню. Но все-таки настоящую славу и деньги ей принес образ всероссийской свахи. Чебоксарцы, побывавшие на шоу «Давай поженимся» в качестве женихов и невест, рассказывали, что поначалу побаивались Гузееву. А потом удивлялись, что за кадром она совсем другая женщина, способная настроить и поддержать, и что экранный образ — это всего лишь маска, и он чуть ли не диаметрально противоположен ее настоящему характеру.

Зять переиграл тещу

Но вернемся к роли Ольги Николаевны. Зятя Виктора она считает откровенным неудачником. Особенно на фоне своего крестника, успешного бизнесмена Егора (Никита Тарасов). На день рождения он привозит своей «Фее крестной» шикарный букет и шубу из ГУМа, а Виктор — японского стеклянного зайца, купленного в пробке у торговцев из Средней Азии. И в ночь после дня рождения этот самый заяц меняет Виктора и Ольгу Николаевну телами. У первого через день — защита перед инвесторами бизнес-стартапа, который он готовил 2 года, а ее ждет визит проверяющей комиссии: как глава управляющей компании в ЖКХ, она не поставила во дворе новогоднюю елку, а деньги, выделенные на нее… В общем, деньги растворились.

Чтобы вернуться в свои тела, зять с тещей бегут к ясновидящей, врачу, священнику, и пытаются скрыть от окружающих, какая метаморфоза с ними произошла.

Весь фильм тянет на себе, как паровоз, Гарик Харламов. За ним действительно интересно наблюдать: он хорош как в образе Виктора, так и Ольги Николаевны. Жесты, выражение лица, высокомерный взгляд, плечи, расправляющиеся в дорогой шубе. Властную женщину — главу семьи он сыграл даже ярче Гузеевой. Вообще мужчинам женские образы даются явно лучше. Актрисе было гораздо сложнее, и это видно. В ее теле Виктор как-то потерялся. Хотя до «переселения душ» он тихоней не был и тоже за словом в карман не лез.

Казалось бы, вот два равновеликих персонажа, где один другого стоит, но по факту образы зятя и тещи, созданные Харламовым, получились более выпуклыми, смешными и какими-то похожими на обычных людей, чем те же самые герои Гузеевой. Некоторые зрители в интернет-отзывах пишут, что лучше бы на главную роль пригласили Марию Аронову.

Вопросов много, ответов нет

Не получает никакого развития линия с бизнесменом Егором. Непонятно: он был влюблен в Варю, дочь Ольги Николаевны (ее сыграла Настасья Самбурская), почему она тогда выбрала Виктора, а не этого прекрасного кавалера, готового добыть среди зимы ее любимые пионы? Может, он и зануднее ее нынешнего мужа, но Варя тоже не зажигалка, а задавленная мамой обычная скромная девочка.

Вообще фильм оставляет много вопросов. Если супруг Ольги Николаевны в исполнении Александра Лыкова постоянно ей изменяет, да еще и с разными женщинами, то почему он так настойчиво пристает вечерами к жене? Он в таком возрасте все еще «маленький гигант большого секса»? И вряд ли в реальности женщина с таким крутым характером, узнав о неверности мужа, легко бы его простила. Этих серенад под окнами ему пришлось бы сыграть на трубе тысячу!

Не могла Ольга Николаевна в семье казахов — работников ее ЖЭКа — расчувствоваться до такой степени, что на Новый год пригласила их к себе домой. Да, вероятно, позвала бы в гости когда-нибудь в знак благодарности, но однозначно не в новогоднюю ночь, когда принято собираться семейным кругом. Слова казахской тещи о том, что «наше поколение по-другому выражать любовь не умеет», видимо, должны были стать каким-то откровением в фильме, после чего жизнь Ольги Николаевны меняется на «до» и «после», но ведь она и так это все знает. По идее услышать их должен был настоящий Виктор, а не Ольга Николаевна в его теле.

Если она ворует деньги из системы ЖКХ, то почему живет в квартире, хоть и уютной, но обставленной в советском стиле и в обычном доме, который принадлежит ее управляющей компании?

Вообще с жильем героев в наших фильмах как-то все не очень. Это либо дизайнерские квартиры с огромными кухнями-гостиными, живыми деревьями в интерьере, панорамными видами на город, или старые, без всякого ремонта, которые сейчас называют «бабушкиными». Золотую середину увидишь редко.

Слишком предсказуемый сюжет

Сразу понятно, что как только теща и зять найдут общий язык и перестанут строить козни друг другу, они вернутся в свои тела. И, скорее всего, это случится перед Новым годом, чтобы семья могла встретить праздник в обычном составе и в хорошем настроении. Если уж взяли довольно избитый сюжет конфликтов разных поколений, то, может, стоило придумать героям более интересные приключения? Столько по-настоящему смешных анекдотов сложено про тещу, а здесь шутки плоские, диалоги примитивные, направленные исключительно на унижение другого. Нет тонкой иронии — все довольно прямолинейно и грубо. По крайней мере, зал в кинотеатре почти не смеялся, хотя людей на субботнем вечернем сеансе было немало.

К сожалению, почти все кино в России сейчас коммерческое, оно снимается исключительно ради прибыли, а смысл, видимо, дело вторичное. Многие зрители потом сожалеют о потраченных впустую деньгах и вряд ли когда-нибудь пересматривают такие фильмы снова, но создателям это неважно, им главное не в историю войти, а собрать кассу. Заработали здесь и сейчас, можно браться за новое кино, и никого не волнует, что оно будет таким же проходным и не особо запомнится.

Обидно, что даже новогоднего настроения «Теща» не создает. За столом 31 декабря поднимают бокалы за новорожденную внучку Ольги Николаевны, дочку Виктора и Вари, и понято, что для семьи это событие важнее наступления Нового года. Зрители же, как обычно, повелись на масштабную рекламу и известных артистов. В России уже появилась примета: чем активнее фильм анонсируют, тем хуже он оказывается.