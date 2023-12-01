Марьяна Осипова завоевала «бронзу» финала детского Кубка России по шахматам

Талант и четкий расчет привели к медали

Воспитанница спортшколы «Спартак» Марьяна Осипова впервые в истории чувашских шахмат завоевала бронзовую награду финала детского Кубка России по шахматам, состоявшегося в поселке Красные Ткачи (Ярославская область).

Восходящая звездочка республиканских шахмат добилась значимого результата в возрастной категории до 9 лет. Также соревнования проводились среди детей до 11, 13 и 15 лет.

Как сообщили в Минспорте Чувашии, на финальном этапе в каждой возрастной группе участвовали только восемь лучших шахматистов страны. Семь — набравшие наибольшее количество очков в любых трех региональных этапах детского Кубка России, и один спортсмен — по решению тренерского совета. По итогам семи шахматных партий с классическим контролем времени Марьяна уступила только победительнице Ангелине Амбарцумян (Рязанская область) и серебряному призеру Софии Суворовой из Москвы.