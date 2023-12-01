Цены на яйца бьют исторический рекорд

В ситуацию вмешался генпрокурор России

С декабря прошлого года яйца в Чувашии подорожали в среднем на 60–70%. По данным КУП «Агро-Инновации», 7 декабря десяток первой категории в среднем стоил 112,4 рубля против 69 рублей на ту же дату 2022 года. Цены на яйцо отборное составили соответственно 114 рублей и 82 рубля. Такая же динамика по продукту второй категории. Это статистика, а на рынках и в магазинах цены доходят до 145 рублей за десяток. Как пошутил наш знаменитый земляк артист Станислав Садальский в своем блоге, будто все яйца у нас теперь от Фаберже.

Яйца в Чувашию поступают преимущественно от трех производителей, в том числе от двух местных и одного из Марий Эл. Торгуют также продуктом, завезенным из Коми и с Урала. Кстати, цены на товар из последнего региона, несмотря на большую разницу в плече перевозок, ниже, чем на местный. И, конечно, на рынках присутствуют яйца с частного подворья — те еще дороже фабричных. В минувшие выходные на центральном рынке в Чебоксарах десяток стоил более 160 рублей, что вообще непонятно, учитывая колоссальную разницу в затратах частника на производство яйца и огромной фабрики вроде моргаушской. Частник делает упор якобы на натуральность продукта, что, впрочем, под сомнением.

Причины столь резкого подорожания руководство одной из местных птицефабрик в разговоре с журналистом обозначило лаконично — многократно выросли затраты практически на все, отсюда рост отпускных цен. По данным «Агро-Инновации», за неделю с 1 декабря они увеличились на 5 рублей за десяток — как на отборное, так и на первую категорию.

«СЧ» обратилась за комментариями в Минэкономразвития республики. Ведомство констатирует, что рост яичных цен связан, прежде всего, «с повышением себестоимости продукции у производителей, на что влияют курсовые колебания рубля (растет стоимость импортной составляющей: вакцины, витамины, запчасти к сортировочным машинам, упаковка и др.), удорожание кредитов, рост тарифов на электроэнергию и другие коммунальные услуги. Также увеличились транспортные, складские расходы у оптовых организаций. Все эти факторы напрямую отражаются и на розничных ценах в магазинах».

По данным федеральных медиа, яйцо стало лидером по росту цен в целом по стране, установив буквально исторический рекорд. Столько яйца не стоили никогда. С начала текущего года они подорожали на 42%. Только за последнюю неделю, по данным Росстата, подорожание составило 4,2%.

Эксперты называют три главных фактора, повлиявших друг на друга, — экономический, сезонный и повышение спроса. Еще летом стало ясно, что удорожание продукции птицеводческой отрасли бьет рекорды. В июле на проблему обратило внимание российское правительство, но решить ее не удалось. В октябре ситуацию прокомментировал Президент России Владимир Путин. «Чего курятина-то так подорожала?» — задал он вопрос чиновникам.

Но в ноябре продолжили дорожать и яйца, и курятина. Представители властей, производители и эксперты нашли объяснения этому феномену. По мнению вице-премьера России Виктории Абрамченко, курирующей сельское хозяйство, главной причиной роста цен стало преобладание спроса над предложением. Минсельхозу РФ поручено найти способ увеличить производство. Вообще же с яйцами в стране якобы все в порядке и есть все основания рассчитывать на положительную динамику. Всему виной — повышение популярности этого продукта у потребителей…

Ситуация с ценами на яйца удостоилась прокурорского реагирования на высшем уровне. По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры России, на совещании с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли обсуждены вопросы динамики стоимости куриных яиц и проводимая работа по сдерживанию цен. Глава ведомства Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного повышения стоимости продуктов в регионах. Надзорный орган пообещал принять «исчерпывающие меры», чтобы защитить граждан от необоснованного подорожания. Ритейлерам предложено временно ограничить наценку на все продаваемые ими куриные яйца на уровне не более 5%.

Также сообщается, что в настоящее время ФАС России проводит проверки производителей куриных яиц и мяса кур на предмет обоснованности повышения отпускных цен на яйцо. Как сообщил на запрос редакции Руководитель УФАС по Чувашии Валерий Котеев, федеральные антимонопольщики направили соответствующие запросы в 10 федеральных торговых сетей, территориальным органам поручено узнать у местных производителей яиц информацию о формировании оптово-отпускных цен. При выявлении нарушений меры реагирования будут приняты незамедлительно. УФАС России уже провел атикартельные проверки у 12 производителей Тюменской, Лениградской, Нижегородской и ряда других областей.