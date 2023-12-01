В Тюмени состоялась конференция «Бичуринские чтения: история, культура, религия чувашей»

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Из поколения в поколение

В Тюмени при поддержке областной Думы и регионального Комитета по делам национальностей состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Бичуринские чтения: история, культура, религия чувашей». Мероприятие, посвященное знаменитому ученому-востоковеду Никите Бичурину, проводится Ассоциацией чувашей «Таван» с 2003 года.
Чтения объединили не только ученых, историков, краеведов, студентов, учителей и школьников, но и специалистов учреждений культуры, представителей национально-культурных автономий, а также всех тех, кому дорога история. Как отметил в своем приветственном слове депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев, конференция — значимое событие, поскольку дает возможность обменяться мнениями, познакомить со своими исследованиями, обсудить подходы к сохранению культурного наследия чувашского народа.
Зайцева особенно тронуло участие в работе конференции представителей подрастающего поколения. «За ними будущее — и языка, и народа в целом», — подчеркнул парламентарий.
«Бичуринские чтения» прошли в рамках Года педагога и наставника. И надо отметить, что юные исследователи не подвели своих учителей. Интересные сообщения представили четвероклассники Бигилинской средней школы Заводоуковского городского округа. Так, София Попова тронула рассказом о чувашской вышивке, а Сергей Метлев — докладом «Чувашский обряд: проводы в армию».
Темами маститых ученых были «Иакинф Бичурин и город Тобольск», «Трудовое воспитание в народной педагогике», «Исторические параллели старого и современного меценатства», «Тобольское заточение Н.Я. Бичурина — время восхода «солнца российской китаистики».
Как отмечали собравшиеся, чтения — это не столько научный форум, сколько своеобразный диалог-размышление о судьбах родного языка, культуры, национального самосознания.

Опубликовано: 12 декабря 2023 г.


Читайте также:

Открылась выставка работ финно-угорских фотожурналистов
21 февраля — международный день родного языка
Президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов - о поправках к Конституции России
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
Сохранить свой язык и нести его по жизни
Еще раз о Буртасе
Наталья Мокеева: «У нас, у чувашей, много песен о том, как мы возвращаемся домой»
На эстонском радио уже почти десять лет выходит передача на чувашском языке «Ӑраскал»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.