В Тюмени состоялась конференция «Бичуринские чтения: история, культура, религия чувашей»

Из поколения в поколение

В Тюмени при поддержке областной Думы и регионального Комитета по делам национальностей состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Бичуринские чтения: история, культура, религия чувашей». Мероприятие, посвященное знаменитому ученому-востоковеду Никите Бичурину, проводится Ассоциацией чувашей «Таван» с 2003 года.

Чтения объединили не только ученых, историков, краеведов, студентов, учителей и школьников, но и специалистов учреждений культуры, представителей национально-культурных автономий, а также всех тех, кому дорога история. Как отметил в своем приветственном слове депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев, конференция — значимое событие, поскольку дает возможность обменяться мнениями, познакомить со своими исследованиями, обсудить подходы к сохранению культурного наследия чувашского народа.

Зайцева особенно тронуло участие в работе конференции представителей подрастающего поколения. «За ними будущее — и языка, и народа в целом», — подчеркнул парламентарий.

«Бичуринские чтения» прошли в рамках Года педагога и наставника. И надо отметить, что юные исследователи не подвели своих учителей. Интересные сообщения представили четвероклассники Бигилинской средней школы Заводоуковского городского округа. Так, София Попова тронула рассказом о чувашской вышивке, а Сергей Метлев — докладом «Чувашский обряд: проводы в армию».

Темами маститых ученых были «Иакинф Бичурин и город Тобольск», «Трудовое воспитание в народной педагогике», «Исторические параллели старого и современного меценатства», «Тобольское заточение Н.Я. Бичурина — время восхода «солнца российской китаистики».

Как отмечали собравшиеся, чтения — это не столько научный форум, сколько своеобразный диалог-размышление о судьбах родного языка, культуры, национального самосознания.