Налог посчитают по доле

В Росреестр Чувашии и Управление Федеральной налоговой службы России по Чувашской Республике нередко приходят вопросы, касающиеся налогов на недвижимость. «СЧ» публикует разъяснения начальника отдела регионального УФНС Дмитрия Иванова по наиболее популярным обращениям.

Так, через Личный кабинет налогоплательщика необходимо сообщить о полученном уведомлении на уплату налога на недвижимость, которая вам не принадлежит. Если специалист ответит, что в базе содержатся сведения из реестра недвижимости, и налог начислен корректно, то следует обратиться в Росреестр. Когда будет подтверждено, что объект действительно вам не принадлежит, актуальные сведения поступят в налоговую незамедлительно. Дальше — перерасчет, ранее выданное уведомление признают не подлежащим исполнению в этой части. Если к тому времени гражданин успеет оплатить налог, то возможен возврат или зачет в счет будущих платежей.

Также не стоит беспокоиться, если вы не получили налоговое уведомление на долю в квартире или доме. Согласно налоговому законодательству, если собственнику принадлежит только часть объекта, налог исчисляется пропорционально доле владения. Возможно, что сумма налога совсем небольшая. Вы получите уведомление, когда сумма превысит 100 рублей. О начисляемых вам налогах можно узнать в Личном кабинете налогоплательщика.

Сразу обратиться в Росреестр необходимо, если пришло налоговое уведомление, в котором указана квартира, проданная несколько лет назад. К заявлению следует приложить документ, подтверждающий сделку. В Управлении проверят сведения по данному объекту в Едином государственном реестре недвижимости. Не исключены техническая ошибка или сбой при передаче данных из Росреестра в налоговую. Росреестр повторно выгрузит информацию и письменно уведомит об этом бывшего хозяина.