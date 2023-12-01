С дорожного указателя «Ядринкассы» убрали лишнюю букву

В Управление Росреестра по Чувашии поступило обращение от жителя Чебоксарского округа, в котором сообщалось, что на дорожном указателе неправильно написано название деревни Ядринкассы. На самом деле нужна только одна буква «с».

Сотрудники Управления направили предупреждение в адрес администрации Чебоксарского муниципального округа. Срок на устранение ошибки — до 31 декабря 2023 года.

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на указанной территории относится к вопросам Чебоксарского муниципального округа. Именно здесь должны были проследить за правильным наименованием населенного пункта на дорожном указателе и, в случае сомнений, провести сверку с Государственным каталогом географических названий. Администрация оперативно отреагировала на наше предупреждение и исправила ошибку до установленного срока», — рассказывает начальник отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Чувашии Марина Громова.

О том, что название деревни исправили, управлению сообщил все тот же бдительный житель. Мужчина выразил благодарность за принятые меры.