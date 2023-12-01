«Чебоксарские ястребы» сыграли заключительные встречи в нынешнем году

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В рамках высшей лиги подопечные Диана Шалева заканчивали гостевое турне двумя встречами против «Динамо-МГТУ» (Майкоп).
После серии из трех побед на старте сезона «ястребов» серьезно лихорадило. Столичная команда никак не могла найти свою игру, а травмы баскетболистов из обоймы только усугубляли положение и не позволяли тренерскому штабу проводить полноценную ротацию во время матчей. Но к встречам с «Динамо-МГТУ» дружина Диана Шалева подошла в полной боевой готовности.
В первой игре «ястребы» эффективно атаковали кольцо соперника с дальней дистанции, правда, решающего преимущества до третьей четверти добиться не удалось. В этом отрезке чебоксарцы сделали несколько важных попаданий и выиграли встречу со счетом 73:57.
Во второй игре наши баскетболисты уже выступали в роли догоняющих. Хозяева весь матч владели инициативой. Однако усилия «ястребов» принесли плоды — за семь секунд до конца встречи точный бросок Евгения Новоселова перевел игру в дополнительное время. К сожалению, в овертайме наши баскетболисты не смогли совладать с напором хозяев и проиграли со счетом 79:83.
На данный момент «Чебоксарские ястребы» занимают пятое место в турнирной таблице. Следующие игры команда проведет 16 и 17 января в родных стенах против «Нефтехимика» (Тобольск).

Опубликовано: 11 декабря 2023 г.


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