В Год экологии поддержат природу и лесничих

На развитие лесного хозяйства республики правительство Чувашии в следующем году дополнительно направит около 70 млн рублей. По сравнению с текущим годом эта сумма выросла более чем в два раза, сообщают в Минприроды Чувашии.

Средства, выделяемые из республиканского бюджета, уточняют в министерстве, пойдут на зарплату лесничим, круглосуточно находящимся на страже лесных ресурсов и ведущим контроль за соблюдением лесного законодательства, на капитальный ремонт конторы Канашского лесничества, а еще — на организацию и строительство теплиц для выращивания семян с закрытой корневой системой на базе Ибресинского лесничества и приобретение лесопожарной техники и оборудования.

Мария Сорокина