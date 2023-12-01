Жителей семи домов села Комсомольское обязали заключить договоры с газовиками

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокурорской проверкой было установлено, что в этом райцентре собственники 68 квартир, расположенных в семи домах, не заключили договоры со специализированной организацией, которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования. Это является нарушением федерального законодательства, угрожает безопасности людей.

Прокуратура района обратилась в суд с требованиями о понуждении сельчан к заключению необходимых договоров и нашла поддержку. Ответчикам дан месяц для исполнения решения суда.

Опубликовано: 7 декабря 2023 г.


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