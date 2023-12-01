Жителей семи домов села Комсомольское обязали заключить договоры с газовиками

Прокурорской проверкой было установлено, что в этом райцентре собственники 68 квартир, расположенных в семи домах, не заключили договоры со специализированной организацией, которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования. Это является нарушением федерального законодательства, угрожает безопасности людей.

Прокуратура района обратилась в суд с требованиями о понуждении сельчан к заключению необходимых договоров и нашла поддержку. Ответчикам дан месяц для исполнения решения суда.