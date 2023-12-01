В ноябре на кадастровый учет в Росреестре Чувашии поставили пять фельдшерско-акушерских пунктов

«Постановка на учет означает, что в Единый государственный реестр недвижимости внесены все технические характеристики здания, и оно пригодно для эксплуатации. Объекту присвоен уникальный кадастровый номер, по которому его легко можно найти на электронных сервисах Росреестра», — пояснила начальник отдела Росреестра Чувашии Светлана Андреева.

ФАПы находятся в деревнях Красномайск (Батыревский округ), Нижние Абакасы (Ибресинский округ), Новый Сундырь (Комсомольский округ), Яранкасы и Хыркасы (Чебоксарский округ).

Здания построены по типовому проекту, их средняя площадь — 75 квадратных метров.

Татьяна Смирнова