В ноябре на кадастровый учет в Росреестре Чувашии поставили пять фельдшерско-акушерских пунктов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Постановка на учет означает, что в Единый государственный реестр недвижимости внесены все технические характеристики здания, и оно пригодно для эксплуатации. Объекту присвоен уникальный кадастровый номер, по которому его легко можно найти на электронных сервисах Росреестра», — пояснила начальник отдела Росреестра Чувашии Светлана Андреева.

ФАПы находятся в деревнях Красномайск (Батыревский округ), Нижние Абакасы (Ибресинский округ), Новый Сундырь (Комсомольский округ), Яранкасы и Хыркасы (Чебоксарский округ).

Здания построены по типовому проекту, их средняя площадь — 75 квадратных метров.

Татьяна Смирнова


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