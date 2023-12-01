Где моя квартира?

На портале «Госуслуги» увидела раздел «Недвижимость». Из любопытства зашла туда и обнаружила, что там пусто. Как такое получилось, ведь я являюсь собственником квартиры?

Ольга Архипова, поселок Вурнары

«Ваш случай не единичный. Причины того, что сведения о вашей квартире отсутствуют на госуслугах, могут быть разными, — объяснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.

— Во-первых, это возможно, если у вас новый паспорт и в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся неактуальные персональные данные. Во-вторых, если в ЕГРН отсутствует информация о вашем СНИЛСе. В-третьих, такая ситуация возможна, если вы приобрели жилое помещение по договору долевого участия, приняли его от застройщика, но до сих пор не обратились в Росреестр за регистрацией права. В-четвертых, вы можете быть собственником ранее учтенного объекта (до 1998 года). Это значит, что он поставлен на кадастровый учет, а право на него не зарегистрировано в Росреестре.

Чтобы все объекты недвижимости отображались в Личном кабинете, нужно стопроцентное совпадение информации, содержащейся в базе ЕГРН и на госуслугах. Кроме того, необходимо, чтобы объект в обязательном порядке был зарегистрирован в Росреестре и запись о том, что именно вы являетесь собственником недвижимого имущества, внесена в ЕГРН.

В любом из вышеназванных вариантов вам потребуется подойти в офис МФЦ. В первых двух случаях нужно будет написать заявление о внесении изменений в ЕГРН и в зависимости от ситуации приложить: новый паспорт, свидетельство о браке или смене фамилии, СНИЛС. Росреестр внесет обновленные данные в реестр недвижимости, после чего ваш объект будет отображаться в Личном кабинете.

Если вы являетесь владельцем недвижимости, право на которое не зарегистрировано в Росреестре, то вам необходимо обратиться в МФЦ с правоустанавливающими документами на объект недвижимости. После проведения регистрационного действия объект высветится в Личном кабинете».

Татьяна Смирнова