«Катюша» зазвучала и на чувашском языке

Легендарная песня «Катюша», отметившая в конце ноября этого года свое 85-летие, зазвучала и на чувашском языке. Так активисты регионального отделения ОНФ решили поддержать участников СВО. «Народный фронт постоянно взаимодействует с бойцами на передовой. У нас есть свои каналы, по которым мы можем передать это видео ребятам и, конечно, разместить эту песню в своих соцсетях и мессенджерах», — сообщила сопредседатель отделения Наталья Иванова. Текст Михаила Исаковского перевела народный поэт Чувашии Раиса Сарби, а исполнили песню артисты Чувашской филармонии. «Я знаю, что эта песня вдохновляла наших отцов во время Великой Отечественной войны. Слушая ее, они знали, что их родные, любимые ждут, как Катюша ждала», — говорит поэтесса. Пусть нынешние воины из Чувашии, внимая легендарной «Катюше» на родном языке, тоже будут уверены: дома их любят и ждут.