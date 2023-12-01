Плата за капремонт снова повысится

Это позволит отремонтировать в республике больше домов

В среднем на 1,92 рубля увеличится с нового года минимальный размер взноса за капитальный ремонт. Такое постановление принял Кабмин Чувашии. Для домов без лифтов минимальный взнос составит 9,22 рубля за кв. м, для домов, оборудованных лифтами, — 10 рублей за кв. м.

Об этом сообщил журналистам на брифинге вице-премьер правительства Чувашии Павел Данилов. Он напомнил, что программа капитального ремонта началась в 2014 году и по плану должна продлиться по 2043 год. Одна из ключевых задач этой программы — замена старых лифтов. Еще к началу 2023 года расчеты показали, что в республике более 1700 лифтов с истекающим сроком эксплуатации. Для их замены потребуется порядка 5 млрд рублей. Правительство Чувашии разработало свое решение по этой проблеме, взяв на себя часть затрат на модернизацию лифтового хозяйства. Было выделено порядка 168 млн рублей из бюджетов республики и муниципальных образований (дома с лифтами есть в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре и Канаше), благодаря чему до конца этого года получится заменить 88 лифтов в 29 многоквартирных домах.

А вот на 2024 год появилась возможность получить и федеральную поддержку. На встрече с министром промышленности страны, куратором нашего региона Денисом Мантуровым Глава Чувашии Олег Николаев обозначил, насколько важно для республики решить проблему по замене лифтового хозяйства. Вице-премьер России пообещал оказать поддержку. И теперь порядка 1 млрд рублей будет выделено республике на замену лифтов. При этом республика должна обеспечить средства на установку и разработку проектно-сметной документации, технадзор и ввод в эксплуатацию, уточнил Павел Данилов. Из республиканского бюджета на эти цели выделят около 236 млн рублей. Также правительство Чувашии решило не останавливать республиканскую программу. Итого — в общей сложности на замену лифтов будет заложено более полутора миллиардов рублей. Эти средства помогут обновить примерно 420 лифтов.

ЦИФРЫ 218 многоквартирных домов капитально ремонтируются в 2023 году.

Общий объем финансирования программы составляет 1,9 млрд рублей.

«Но в то же время для необходимости софинансирования мы вынуждены с 1 января 2024 года поднять взнос за капремонт», — подчеркнул вице-премьер региона. Чиновник уточнил, что основная причина повышения — не столько проблема с лифтами, сколько несбалансированность системы капитального ремонта в целом. Сохранение нынешнего тарифа может в будущем привести к дефициту средств. А значит, большое количество домов, включенных в программу, рискуют остаться без своевременного и комплексного ремонта. Необходимый минимальный размер взноса на 2024 год с учетом уровня инфляции, по словам вице-премьера, составляет 13,83 рубля. «Понимая, что население ни финансово, ни психологически не готово к столь резкому росту платы, мы предлагаем повысить взносы только на два рубля», — сказал Данилов.

КСТАТИ В 2023 году минимальный размер взноса на капремонт в Чувашии был повышен на 4% и в настоящее время составляет 7,69 руб. за квадратный метр. Наибольший рост взносов на капитальный ремонт был отмечен в Республике Марий Эл — 66,7%, Алтайском крае — 49,7%, Свердловской области — 46,5%, Еврейской АО — 42,8%. Средний размер взноса по России в 2023 году составляет 10,12 руб. за кв. метр. Такие данные приводит пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

«Разделяю чаяния населения. Но мера необходимая», — добавил он. И для наглядности привел пример: при средней площади квартиры 48 кв. м разница ежемесячного платежа за капремонт после повышения размера взноса составит 96 рублей. Сумма по итогу, по мнению вице-премьера, выходит не критическая. И даже с учетом повышения размер взноса в Чувашии не превысит среднероссийских показателей. Важно, что благодаря этим мерам и также реализации двух лифтовых программ — республиканской и той, что будет воплощена в жизнь при господдержке — удастся направить на капремонт общедомового имущества в следующем году более 2 млрд 600 млн рублей, отметил Павел Данилов.

Между тем

На капремонт распространяются все льготы, которые есть по оплате услуг ЖКХ. Их имеют инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и т.д. Отдельную компенсацию по капремонту предоставляют по возрасту: для жителей свыше 75 лет она предусмотрена в размере 50%, для граждан от 80 лет — 100%. Также есть меры поддержки для участников СВО — освобождение от пеней, если гражданин не может вносить взносы определенное время. Кроме того, граждане, чьи расходы на оплату ЖКУ после индексации тарифов 1?июля превысят 22% дохода семьи, смогут получить субсидию.