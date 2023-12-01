Двое мужчин стали на прошлой неделе жертвами пожаров.

Опасный обогреватель

54-летний сельчанин погиб в выходные на пожаре в деревне Анаткасы Мариинско-Посадского округа. Вспыхнувший ранним субботним утром огонь унес жизнь хозяина и полностью уничтожил бревенчатый частный дом. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщают в Управлении МЧС по Чувашии.

Погубил пожар и 41-летнего чебоксарца, жившего в одном из частных домов на улице Красногорской. Причина ЧП предварительно уже названа — нарушение правил безопасности при эксплуатации электрического обогревателя. Кстати, после ликвидации пожара спасатели обнаружили внутри дома обгоревшие корпуса сразу трех отопительных приборов.

В МЧС по Чувашии напоминают: в стремлении согреть свой дом, не забывайте о правилах безопасности. Особенно сейчас, когда грядут большие холода…