Кирпичный завод в Моргаушах ждет обновление

Инвестиционный проект по реконструкции предприятия получил финансирование порядка 130 млн рублей из Фонда развития промышленности Чувашии. Модернизация оборудования позволит вывести завод на новый уровень, улучшить его эффективность и сократить расходы на газ. Сейчас на предприятии идет замена исторической печи на автоматизированный аналог. Запуск обновленного производства планируется во втором квартале 2024 года, сообщили в Минэкономразвития Чувашии. Ввод нового оборудования позволит оперативно наверстать объемы, упущенные в период простоя.
Опубликовано: 30 ноября 2023 г.
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