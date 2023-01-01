Кирпичный завод в Моргаушах ждет обновление

Инвестиционный проект по реконструкции предприятия получил финансирование порядка 130 млн рублей из Фонда развития промышленности Чувашии. Модернизация оборудования позволит вывести завод на новый уровень, улучшить его эффективность и сократить расходы на газ. Сейчас на предприятии идет замена исторической печи на автоматизированный аналог. Запуск обновленного производства планируется во втором квартале 2024 года, сообщили в Минэкономразвития Чувашии. Ввод нового оборудования позволит оперативно наверстать объемы, упущенные в период простоя.