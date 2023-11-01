В чебоксарских троллейбусах тестируют новую систему оплаты проезда

К экспериментам городскому электротранспорту не привыкать. В прошлом году в троллейбусах 17-го маршрута установили валидаторы — устройства автоматизированной оплаты проезда. В январе они появились в двух троллейбусах, с 30 июня — в оставшихся двух, и маршрут, таким образом, начал работать без кондукторов. Как говорят в Минтрансе республики, к новшеству пассажиры уже привыкли, за проезд «электронным кондукторам» платят аккуратно — во всяком случае, во время проверок обилия «зайцев» на этом маршруте не отмечено.

И вот — новый эксперимент: в троллейбусах другого троллейбусного маршрута, 21-го, появились специальные таблички для оплаты проезда. Как поясняют в министерстве, заплатить по ним можно двумя способами. Первый — приложить к табличке смартфон, тогда оплата пройдет по NFC, и второй — отсканировать размещенный на ней QR-код. Билета, правда, табличка не выдаст — чек за оплату придет пассажиру в приложении СБПэй, а сам билет можно сохранить в телефоне.

Новый проект запущен правительством республики совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК). «Чувашия — первый в России регион, где тестируется оплата проезда в наземном транспорте по NFC-табличкам, — говорит директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова. — Мы прогнозируем, что пассажиры быстро привыкнут к новшеству — ведь подобные таблички установлены в тысячах магазинов и сам процесс оплаты людям уже знаком».

Новый способ расчета в чебоксарских троллейбусах протестировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Юрий Арлашкин. По его мнению, дополнительная возможность заплатить за проезд с помощью смартфона будет востребована: ведь сейчас многие граждане не носят с собой ни банковских, ни транспортных карт — все это им заменяет смартфон. «По результатам тестового периода будем рассматривать возможность внедрения NFC-табличек и на другие маршруты, — сообщил Арлашкин. — Как на троллейбусные, так и на автобусные — городские, пригородные, межмуниципальные».

Кстати

Как сообщили в Минтрансе республики, в троллейбусах 21-го маршрута заплатить за проезд можно не только по экспериментальным табличкам — в салонах по-прежнему будут работать кондуктора.