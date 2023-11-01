Глава Чувашии Олег Николаев поздравил жителей с Днем Конституции Чувашской Республики

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«30 ноября – одна из важнейших дат для нашего региона, — отметил он. Принятие основного Закона в этот день в 2000 году заложило основу политического устройства Чувашской Республики и обеспечило слаженную работу всей системы органов государственной власти и местного самоуправления.

Опираясь на Конституцию, мы укрепляем единство нашего многонационального народа, обеспечиваем динамичное развитие Чувашии, воплощаем в жизнь проекты по улучшению положения наших граждан, создаем условия для самореализации каждого человека.

Убежден, что следуя ценностям, которые закреплены в Конституции, мы сможем сделаем жизнь более достойной, а Чувашию – более привлекательной.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов!»



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