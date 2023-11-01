ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России:

«На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи уже получено более 250 тысяч заявок из 183 стран. Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы. Об огромном, искреннем интересе к России, к нашей истории, традициям, ценностям и современным взглядам на будущее, который объединил молодых людей в самых разных государствах, во всех частях света… Молодые люди, а именно им предстоит определять будущее, уважают личную свободу, право на собственное мнение. И вместе с тем им гораздо проще понять друг друга, ведь для них важно то, что объединяет, а не разъединяет людей. Таких же принципов признания самобытности и национальных интересов разных государств придерживается и Россия… Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты».