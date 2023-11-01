А многодетность в стране должна стать нормой

«Настоящее и будущее Русского мира» — эта тема стала главной на прошедшем в Москве XXV Всемирном Русском Народном Соборе. По видеоконференцсвязи на его пленарной сессии выступил Президент России Владимир Путин.

«Русский мир — это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас… Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо от национальной или религиозной принадлежности», — отметил глава государства. Владимир Путин также подчеркнул, что русский — это больше чем просто национальность, это в том числе культурная, духовная, историческая идентичность. «Быть русским — это прежде всего ответственность, — заявил он. — Повторю — огромная ответственность за сбережение России. Именно в этом — истинный патриотизм».

Как известно, следующий год в России объявлен Годом семьи. В связи с этим речь на пленарной сессии зашла и о поддержке родителей с детьми, и о проблемах рождаемости. «Преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью льгот, пособий, отдельных программ, — считает Владимир Путин. — Да, конечно, цифры бюджетных «демографических» расходов крайне значимы, но это далеко не все. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека. У многих наших народов, слава богу, сохраняется традиция крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь человек, и того больше. Давайте эти замечательные традиции возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России».

Участие в работе Собора принял и Глава Чувашии Олег Николаев. «Акценты, заявленные Президентом нашей страны, находят живой отклик в той работе, которую мы проводим по популяризации института семьи, сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, ценностей общего для нас Русского мира, — написал он в своем телеграм-канале. — В ходе деловой программы представили и свой опыт в этом направлении, который может быть учтен в рекомендациях по итогам Собора. Уверен, в предстоящий Год семьи будут проведены широкие дискуссии. Их итогом закономерно должно стать повышение популярности и значимости института семьи, материнства и отцовства».

Справка «СЧ»

Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) создан в мае 1993 года. Главной его целью тогда было объединение всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов. В Президиум и Совет ВРНС входят известные российские политики и общественные деятели, представители мира науки, культуры и образования, соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья. Главой Собора с февраля 2009 года стал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.