Чувашия стала первым регионом в стране, где запустили оплату проезда через СБП

В Чебоксарах решили упростить жизнь пассажирам троллейбусов и полностью перейти на бескондукторную систему работы общественного транспорта. Первопроходцем в этом плане стал троллейбус 21 столичного маршрута. Именно на нём начали тестировать оплату проезда по NFC-табличкам. Чувашия стала первым регионом в стране, где запустили такое новшество. Информацией об этом и пошаговой инструкцией работы системы поделились в госпаблике Минтранса Чувашии.

Новый способ платы за проезд с помощью приложения у большинства пассажиров не вызывает вопросов. Ведь через СБП многие уже давно расплачиваются за покупки в магазинах. «Удобно, не нужно искать в кармане банковскую карту или ЕТК», — говорят жители Чувашии.

Идея внедрения нового способа безналичной оплаты проезда на городском общественном транспорте принадлежит региональному правительству и Национальной системе платежных карт. Отметим, что данная разработка полностью российская.

В региональном Минтрансе уверены: новый способ оплаты проезда будет пользоваться популярностью. «По результатам тестового периода будем рассматривать возможность внедрения такого способа оплаты проезда и на все муниципальные и межмуниципальные маршруты», – цитируют заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Юрия Арлашкина в госпаблике.

Оплату проезда в наземном транспорте с помощью NFC-табличек разработчики планируют распространить по всей стране. До конца 2023 года аналогичный проект будет запущен еще в двух регионах России.