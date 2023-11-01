Баскетбольную команду «ЧГУ-Атланта» покидает капитан Олеся Огурцова

На прошлой неделе баскетбольный клуб «ЧГУ-Атланта» в родных стенах принимал новосибирскую команду «Динамо-2». Состоялись две яркие встречи, однако события на площадке затмила новость об уходе лидера «ЧГУ-Атланты» Олеси Огурцовой.

Со стартовых минут первого матча хозяйки паркета взяли инициативу в свои руки. Баскетболистки радовали болельщиков эффектными проходами и сложными дальними попаданиями. В итоге подопечные Никиты Иванова одержали победу со счетом 70:44.

Перед стартовым свистком второй игры на площадке спорткомплекса ЧГУ прошла церемония введения в зал славы «ЧГУ-Атланты» Олеси Огурцовой, которая провела 112 матчей в «леопардовых» цветах. Наши баскетболистки испытывали огромную мотивацию помочь капитану и лидеру команды продлить домашнюю серию побед до четырех игр. Однако гостьи из Новосибирска серьезно сопротивлялись.

Во второй игре подопечные Никиты Иванова позволили нанести динамовкам много свободных бросков. Также хозяйки площадки не преуспели в борьбе на подборах. В результате «ЧГУ-Атланта» проиграла вторую встречу со счетом 45:56.

После финального свистка наши баскетболистки не могли сдержать слез. Конечно, поражение неприятное, но главная причина — Олеся Огурцова, объявившая об уходе из клуба. Теперь она попробует свои силы в команде из более высокой лиги, а «ЧГУ» придется справляться без многолетнего лидера и капитана.

Кстати

«ЧГУ-Атланта» провела в Москве очередные матчи в рамках Студенческой лиги РЖД. Сначала подопечные Никиты Иванова проиграли столичному коллективу «ГЦОЛИФК» 62:67, а на следующий день обыграли «ЧМ-Политех» (Санкт-Петербург) со счетом 71:48.