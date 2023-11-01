Наши велосипедисты снова на высоте

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды продолжают радовать болельщиков хорошими результатами. На сей раз наши спортсмены завоевали пять наград на международных и всероссийских соревнованиях по велоспорту в дисциплине «маунтинбайк-велокросс».

Гонки проходили по тяжелой и извилистой трассе с различными препятствиями в Архипово-Осиповке (Краснодарский край). В рамках международных состязаний за самые быстрые секунды боролись атлеты из 14 регионов России и Республики Беларусь. В активе наших спортсменов две медали: среди представительниц прекрасного пола «золото» завоевала Алина Карлова, а у юниоров 17-18 лет «серебро» на счету Романа Романова.

На всероссийском старте в копилке спортсменов из Чувашии три медали — среди юношей 15-16 лет первое место занял Никита Петров, а замкнул тройку призеров Захар Кынев. Елена Парусова стала обладательницей золотой медали в женской гонке, сообщили в Минспорта Чувашии.