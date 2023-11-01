От «Советской Чувашии» до «Музыкальной академии»

Какие тексты сложнее для написания — научные или публицистические, для сборников исследовательских работ или для газет и журналов? Конечно же, в любом жанре есть свои законы изложения, особенности стиля и определенный формат. Но бывают авторы, которым удается совмещать разные методы и творческие подходы. Михаил Кондратьев — один из них.

Кроме монографий и многочисленных материалов, посвященных развитию и профессионализации чувашской музыки, существенную часть его трудов составляют газетные статьи, в том числе и в «Советской Чувашии», вошедшие в первый том книги «Избранное. Полвека музыкальной жизни Чувашии». Его презентация состоялась в прошлый четверг в Чувашском институте гуманитарных наук.

Издание не просто знакомит нас с публицистическими опытами известного музыковеда, но и предлагает взглянуть на панораму культурной жизни республики сквозь призму печатной прессы. Репертуарная политика Чувашского музыкального театра и Чувашского академического ансамбля песни и танца, композиторские съезды и проблемы профильного образования… Спектр вопросов, затронутых Михаилом Григорьевичем в периодической печати, многообразен, массивен и по сей день не теряет своей актуальности.

Но главная ценность его рецензий, обзоров и интервью не столько в стройности и емкости слога, сочетающего музыковедческий академизм и журналистский шарм, острую аналитику и живую эмоциональность, сколько в контексте — историческом, социальном, художественном. Михаил Кондратьев никогда не рассматривает событие обособленно, в отрыве от культурной ситуации в стране и республике, будь то премьера оперы или балета, новая концертная программа или чей-то творческий портрет. Каждый раз — с опорой на традиции и попыткой охватить процесс целиком, наметить дальнейшие перспективы и выстроить единую картину. И при всем этом его работы отличает ясность и простота авторского высказывания, когда разговор о высоких материях понятен и доступен широкому кругу читателей.

КСТАТИ

В «Советской Чувашии» Михаил Кондратьев печатался свыше шестидесяти раз. Его статьи выходили в газетах «Вечерняя Казань», «Социалистик Татарстан», «Удмуртская правда», «Вечерняя Уфа» и «PRO MUSICA» (г. Санкт-Петербург). Есть у него публикации и в журналах «Советская музыка», «Музыкальная академия» (г. Москва) и многих других.