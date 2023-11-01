Чувашская вышивка добавит стиля

Откликнувшись на приглашение Минкультуры Чувашии, многие жители Чувашии внесли сегодня в свой образ чувашские нотки: кто-то надел галстук с национальными узорами, кто-то — украшения, а кто-то нашел в гардеробе одежду с самобытным орнаментом.

Чудесная чувашская вышивка давно вдохновляет дизайнеров и модельеров на создание уникальных коллекций. А недавно свое видение чувашской моды представили творческие коллективы из чебоксарского детского сада № 202 и Чебоксарского экономико-технологического колледжа. С нарядами, созданными в образовательных учреждениях, накануне Дня чувашской вышивки в своем телеграм-канале познакомила лидер Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Так, в детсаду разработали сразу два варианта одежды в чувашском стиле для детей — деловой и спортивный. Жакеты и брюки мальчиков, нарядные платья девочек украшены изящной чувашской вышивкой, узнаваемые символы нанесли также на спортивные брюки и толстовки. «Элементы вышивки смотрятся живо и органично. Так, совсем ненавязчиво, малыши начинают любить мотивы своей малой родины», — уверены педагоги. Оригинальной получилась и коллекция колледжа. Широкие длинные брюки палаццо, модные укороченные кюлоты с чувашской вышивкой — мимо таких вещей модницы точно не пройдут. «Мы решили создать модные модели, чтобы молодежь носила их с гордостью», — считают студенты и преподаватели.

«Согласитесь, такие вещи хочется носить!» — написала Наталья Николаева. Она призвала всех поддержать акцию «На работу с вышивкой» и заложить в Чувашии новую красивую традицию.