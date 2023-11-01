Школьница из Урмар стала лауреатом престижного конкурса

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Восьмиклассница Ксения Григорьева вместе с педагогом-наставником, учителем русского языка и литературы Урмарской средней школы имени Г.Е. Егорова Валентиной Табаковой успешно представили Чувашию на международном конкурсе двуязычных эссе «Билингва», который проводился в Москве.

За победу в престижном творческом соревновании боролись более 300 участников в возрасте от 10 до 22 лет из России, Китая, Беларуси, Казахстана, Ливана, Сербии и других стран.

По итогам конкурса Ксения победила в специальной номинации «Учитель в моей жизни», посвященной Году педагога и наставника в России, сообщили в Минобразования Чувашии.

Опубликовано: 22 ноября 2023 г.


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