Реконструкция стадиона «Волга» идет олимпийскими темпами

Строим с рекордами

За титул самого спортивного района Чебоксар смогут вскоре поспорить те, кто живет на юго-западе столицы. В ближайшее время для спортсменов и поклонников здорового образа жизни здесь откроются двери уникального многофункционального сооружения.

Красивый яркий фасад здания трехэтажного ФОКа сразу привлекает внимание — кажется, объект практически готов. Но внутри еще кипит работа. По словам главного инженера АО «ПМК-8» Павла Михайлова, готовность спортивного кластера составляет более 97%, а сейчас ведутся пусконаладочные работы, завершается внутренняя отделка помещений, идет проверка бассейнов на прочность и герметизацию. «Здание отвечает всем необходимым требованиям. Кроме того, объект адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — добавил он.

В структуре физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрены три тренажерных зала, зал тяжелой атлетики, зал единоборств, два универсальных спортзала (для соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу), детский и 25-метровый бассейн с шестью дорожками, тир для пулевой стрельбы. Рядом с ФОКом находятся крытый ледовый каток и футбольное поле с искусственным покрытием, которое огибают легкоатлетические беговые дорожки.

«Строители ответственно отнеслись к работе, делают все быстро и качественно. В следующем году стадион заработает, — подчеркнул проинспектировавший спортивную стройку депутат Госдумы Анатолий Аксаков. — Жители и гости республики смогут посещать соревнования, отдыхать и тренироваться в современном спортивном сооружении с пользой для здоровья».

«По соглашению с Минспорта России, которое заключила наша республика, объект должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2024 года. Но подрядчик с самого начала задал высокий темп, который позволяет завершить строительные работы к концу этого года, — сообщила и.о. министра физической культуры и спорта Чувашии Татьяна Рябинина. — Темпы мы не снижаем: знаем, как ждут новый объект все жители Чебоксар и насколько он будет востребован».