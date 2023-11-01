В Чебоксары приедет оркестр народных инструментов Республики Татарстан

Живой родник традиций наших

С ним пели такие звезды оперной сцены, как Елена Образцова и Альбина Шагимуратова, Зураб Соткилава и Леонид Сметанников. Его творчество высоко ценил Иосиф Кобзон, а критики отмечали техническую отточенность и виртуозный блеск звучания. Все это — про Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан. 30 ноября он даст большой концерт в Чувашской государственной филармонии.

Коллектив много выступал в Австрии и Голландии, Германии и Италии, завоевал Гран-при на Международном фестивале «Россия — Корея». И везде был визитной карточкой страны, носителем ее культуры, духовности и красоты, через мелодию, ритмику и другие элементы музыкальной лексики передавая могущество державы. Неслучайно программа, которую гости привезут в Чебоксары, называется «Живой родник традиций наших».

Имя художественного руководителя и главного дирижера оркестра Анатолия Шутикова тоже хорошо известно за пределами Поволжья. Он — народный артист России, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, опытный педагог, воспитавший целую плеяду талантливых исполнителей на факультете народных инструментов Казанской консерватории.

«У нас самый разнообразный репертуар. Не только русские мелодии, но и музыка народов Поволжья — чувашей, марийцев», — говорит Анатолий Иванович. Кстати, в Чебоксарах с оркестром будет солировать известный в республике баянист, заслуженный артист Чувашии Алексей Васильев.

В Чебоксарах оркестр сыграет обработки народных песен и танцев, хиты эстрады и многое другое. «Исполнение музыкального фольклора стоит на аутентичных оригиналах, но взять народную мелодию в исходном виде уже недостаточно. Важна авторская интерпретация, импровизация», — считает Анатолий Шутиков.