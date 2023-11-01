Поздравления с Днем работника налоговых органов Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации.

Федеральная налоговая служба является одним из гарантов финансовой и экономической безопасности страны, обеспечивает формирование ее многоуровневой бюджетной системы, способствует решению различных социальных программ, направленных на повышение уровня и качества жизни граждан, всеобъемлющую государственную поддержку бизнеса.

Наша работа требует высокой степени ответственности, компетентности, принципиальности в реализации налогового законодательства. Сотрудники налоговых органов Чувашии полностью соответствуют таким требованиям.

Повышение качества налогового администрирования, его прозрачность способствуют тому, что из года в год обеспечивается доходная часть бюджета государства, как на федеральном, так на региональном и местных уровнях.

Развитие интерактивных сервисов и услуг, снижение издержек налогоплательщиков, а также взвешенное принятие решений в значительной степени улучшают деловой климат, создают благоприятные условия для развития предпринимательства.

Все это стало возможным благодаря тому, что в налоговых органах трудятся патриоты службы, болеющие за свое дело и судьбу страны люди.

Особых слов благодарности заслуживают наши уважаемые ветераны. Вы стояли у истоков формирования службы, передали новым поколениям налоговиков свой бесценный опыт и знания, умение самоотверженно работать.

Этот год был богат на события. По всей России был внедрен институт Единого налогового счета, потребовавший адаптации специалистов налоговых органов и налогоплательщиков к работе в новых условиях. Перед нами ставились и другие задачи, которые мы успешно выполняем.

Половину этого года мы проработали вместе. Я горжусь, что являюсь частью этой дружной и профессиональной команды. От всей души благодарю всех за добросовестный труд.

С праздником вас, дорогие коллеги! Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в работе на благо Российской Федерации, на благо Чувашской Республики.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Николай Гусев

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ЧУВАШИИ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

В этот день мы чествуем людей профессии, призванной служить, прежде всего, интересам нашей страны. Ваша работа требует высокой степени ответственности и настойчивости в реализации налогового законодательства. Именно от вашего каждодневного кропотливого труда во многом зависят развитие экономической и социальной отраслей России и Чувашии, качество и конкурентоспособность делового климата региона, создание благоприятных и стабильных условий для развития бизнеса и экономики в целом.

Сегодня налоговые службы России — современная, динамичная структура, которая опирается на лучшие традиции ведомства и использует самые передовые технологии.

Высокий профессионализм сотрудников налоговых органов Чувашской Республики, ответственный подход к порученному делу и целеустремленность позволяют успешно справляться с серьезными задачами, которые стоят перед руководством и сотрудниками Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике.

Уверен, накопленные знания и опыт службы сотрудников налоговых органов Чувашской Республики будут и впредь служить залогом выполнения ответственных задач на благо Российской Федерации.

В день профессионального праздника особые слова благодарности и уважения ветеранам налоговой службы, которые с честью прошли путь становления и развития налоговых служб России.

Бодрости духа, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов на благо Отечества!

Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Григорий Сергеев

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Ваша деятельность уже давно вышла за рамки обеспечения своевременных налоговых поступлений во все уровни бюджета. Обладая масштабной базой данных, ориентируясь на вызовы времени, стремительно откликаясь на запросы государства, бизнеса и граждан, вы решаете сложные государственные задачи по всем направлениям и способствуете уверенному социально-экономическому развитию страны в любых условиях.

Созданные вами цифровые сервисы позволяют получать необходимые услуги в проактивном режиме либо с затратой минимального количества времени. Однако все мы понимаем, что за видимой простотой стоит огромный ежедневный труд каждого из вас.

Выражаю искреннюю признательность за ваш высокий профессионализм, самоотверженность и верность выбранному делу. В этот замечательный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, сил и энергии для достижения поставленных целей. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях!

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Росреестр и Налоговая служба находятся в постоянном взаимодействии. Все наши совместные действия, усилия в общей сложности направлены на улучшение качества оказываемых услуг населению.

Поэтому хотелось бы пожелать всем работникам налоговой отрасли и дальше не терять с нами контакта, быть открытыми для диалога и находить новые формы коммуникаций, что в дальнейшем сделает фискальную систему страны более комфортной для граждан и предприятий.

Я от лица всего коллектива Росреестра Чувашии поздравляю вас с праздником и желаю оставаться такими же профессионалами своего дела, преданными службе всей душой. Здоровья вам и благополучия во всем!

Руководитель Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатерина Карпеева

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!

От имени Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике — это коллектив высококвалифицированных специалистов, успешно и профессионально решающих поставленные задачи. Вы участвуете в формировании бюджета различных уровней, оставаясь гарантом экономической стабильности нашей страны. Убежден, что и в дальнейшем ответственность, знания и деловые качества сотрудников Управления позволят успешно двигаться вперед и демонстрировать высокие показатели в работе.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, достижения новых целей. Пусть удача сопутствует во всех начинаниях!

Врио руководителя УФССП России по Чувашской Республике — Чувашии Сергей Резник

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Налоговая служба по праву считается одной из основных структур исполнительной власти. Благодаря ее эффективности в регионе выполняются все социальные обязательства, финансируются нацпроекты, направленные на рост экономики и благополучие жителей.

Выражаю огромную благодарность каждому из вас за добросовестное отношение к своим обязанностям, за весомый вклад в обеспечение функционирования экономики и социальной сферы республики.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, дальнейшего профессионального роста и новых трудовых достижений!

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов