Чувашская этнодеревня вошла в пятерку интересных мест для этнотуризма

Эксперты МТС Travel подобрали пять мест в России, где можно погрузиться в деревенский быт. В списке – этнокомплекс «Ясна», который находится в Чебоксарском районе. Экскурсии в такие места чаще всего предпочитают жители мегаполисов, поясняют эксперты.

В подборку привлекательных мест для этнотуризма вошли два этнокомплекса, расположенных в Приволжским федеральном округе. Это «Ясна» в Чувашии и «Татар Авылы» в Татарстане.

Этнокомплекс «Ясна» в 26 км от Чебоксар создан на месте священной Шоркинской дубравы – чуваши считали её местом силы. В музее под открытым небом воссоздана деревня с национальным колоритом. Для туристов есть различные программы и развлечения. В этнографическом музее «Татар Авылы» недалеко от Казани можно увидеть старинные постройки и познакомиться с татарской культурой и кухней.

В пятерку интересных мест для этнографического туризма вошел еще и музей «Мандроги», расположенный в Ленинградской области. Там собраны деревянные избы со всех уголков Русского Севера. В топе этнодеревень также архитектурно-этнографический музей «Тальцы» в Иркутской области и комплекс «Витославлицы» в Новгородской области, где среди старинных крестьянских домов проходят мастер-классы по уходу за животными.

«Этнотуризм привлекателен тем, что турист не просто смотрит со стороны, а принимает непосредственное участие в действиях: мастер-классах, национальных играх и состязаниях, дегустациях. Такой формат путешествий набирает всё большую популярность, в том числе в Чувашии», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

«Мы понимаем, что Чувашия сейчас активно занимается развитием туризма. Как результат – попадание туристических маршрутов и локаций в рейтинги и рекомендации экспертов. Наша компания с учетом возможностей экосистемы поддерживает этот тренд. Так, этим летом мы запустили бесплатный аудиогид «Волжские истории: Чебоксары». А буквально на прошлой неделе заработал цифровой гид по Чувашии, когда путешественники, приезжающие в республику, получают приветственное SMS-сообщение со ссылкой на рекомендации местных жителей о том, куда сходить, что попробовать из национальной кухни и какие сувениры привезти», — прокомментировала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.