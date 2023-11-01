Проблемные вопросы взяты на заметку

Рассказать о том, как реализуются в республике различные проекты и программы, обсудить актуальные для муниципалитетов темы, узнать, какие насущные проблемы волнуют жителей Чувашии. Так вкратце можно обозначить цели возобновленного в этом году информдня. Проводится он, напомним, раз в месяц, очередной день общения властей с народом состоялся в минувшую среду.

Основных тем информдня было три — обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинской помощи, реализация в городах и округах республики государственных (муниципальных) программ и рассказ о возможностях Единого портала государственных и муниципальных услуг. «Я бы орден вручил тому человеку, кто придумал портал госуслуг», — отметил побывавший на информдне в Ядринском округе уполномоченный по защите прав предпринимателей Чувашии Александр Рыбаков.

…Разговор на всех встречах информдня начинали с медицины. Говорили докладчики в основном о проделанной работе, о достижениях и перспективах. Хотя и проблем не утаивали — главный врач Янтиковской ЦРБ Алексей Степанов, например, отметил, что на сегодняшний день в муниципалитете существует острая нехватка медицинских кадров. Рядовые же граждане, наоборот, начинали с проблем.

В Шумерлинском округе жители села Ходары подняли на информдне вопросы о содержании больницы в селе, оснащении ее медицинским персоналом и организации выездных торговых точек по продаже лекарственных препаратов на селе. А активные граждане из поселка Красный Октябрь вышли с предложением закрепить за поселком конкретного участкового терапевта и организовать запись на прием к узким специалистам в первой половине дня. На то, что очень трудно попасть на прием к узким специалистам, сетовали и в столице — сотрудники Объединения библиотек города Чебоксары, поднявшие эту давнюю тему, заодно пожаловались и на то, что очень непросто записаться к врачу через портал госуслуг.

А еще библиотекарей, как и работников завода «Чувашкабель», волновали транспортные и дорожные проблемы. В вечернее время невозможно сесть в маршрутное такси, говорили на информдне работники библиотек. Хорошо бы построить велодорожки от Восточного поста ГИБДД до «Текстильмаша», обращались к представителям городской администрации и Горсобрания депутатов работающие на «Чувашкабеле» чебоксарцы. А еще — отрегулировать время работы светофора возле предприятия, а то очень долго приходится стоять в пробках.

Все поднятые проблемные вопросы были взяты членами информгруппы на заметку для дальнейшего рассмотрения и решения, сообщают организаторы информдня.

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О контейнерах и дорогах

Члены правительства, отправившиеся на информдень в города и округа, не оставили без внимания и свои профильные направления. Так, министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов, поехавший в среду в Янтиковский округ, не только встретился с населением, но и, пользуясь случаем, проверил содержание контейнерных площадок и обустройство подъездных путей к ним в преддверии зимнего сезона. Представители местных властей заверили министра — ТКО вывозятся в соответствии с графиком, нарушений не зафиксировано.

Не обошел профильную тему и врио министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Петров, побывавший на информдне в Алатыре. Он отметил, в частности, что по дорожному ремонту город в текущем году достиг рекордной отметки. «Объем финансирования ремонта городских дорог в этом году составил 103 миллиона рублей, — сообщил Петров. — При этом изначально в планах на 2023 год предусматривалось 50 миллионов. На выделенные средства в порядок приведены 7,3 километра дорог». По словам руководителя Минтранса, на следующий год объем денежных средств на дороги изначально запланирован на уровне 100 миллионов рублей. При этом высока вероятность, что уже в I квартале сумма может значительно увеличиться. «В следующем году планируем отремонтировать порядка 10 км дорог. В том числе по улице Богдана Хмельницкого, — подключился к разговору первый заместитель главы администрации Алатыря Павел Аринин. — Это позволит закрыть вопрос с ремонтом практически всех дорог на магистральных улицах города. В дальнейшем будем переходить на дороги в частном секторе». Как пояснил Максим Петров, в первую очередь будет актуализирован перечень дорог, где когда-то уже было твердое покрытие.