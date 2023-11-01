Росреестр провел в Чувашии марафон телефонных линий по регистрации прав на недвижимость

Недавно Управление Росреестра по Чувашии провело в округах республики марафон телефонных линий по регистрации прав на недвижимость. Сегодня «СЧ» публикует ответы на некоторые вопросы, поступившие в ходе телефонных линий.

Земля должна иметь границы

Я живу в частном доме. В администрации района мне разъяснили, что мой земельный участок никогда не межевали. На кадастровый учет он поставлен на основании Госакта и имеет условные границы. Говорят, что межевание нужно провести, чтобы знать точные границы. Куда для этого надо обратиться?

Сергей Петров, Шумерля

Для проведения межевания земельного участка можно обратиться к любому кадастровому инженеру и заключить договор на выполнение кадастровых работ по уточнению границ (межеванию) земельного участка, рассказала начальник межмуниципального отдела по Красночетайскому и Шумерлинскому районам Управления Росреестра по Чувашии Ольга Краснова. По результатам их проведения в Единый государственный реестр недвижимости на основании вашего заявления и межевого плана, который подготовит кадастровый инженер, внесут изменения в сведения о земельном участке в ЕГРН.

«Межевание обеспечит сохранность границ участка и значительно снизит риск земельных споров с соседями. У хозяина участка будет на руках документ, где подтверждаются границы его земельных владений, и оспорить их можно будет только в судебном порядке. Кроме того, отмежеванный участок при продаже стоит дороже и будет выглядеть привлекательнее для покупателей», — напоминают в Управлении Росреестра по Чувашии.

Отметим, кадастровые работы проводят за плату. Чтобы сэкономить на расходах, можно скооперироваться с соседями или даже привлечь собственников со всей улицы. Тогда межевание обойдется гораздо дешевле. Кстати, в Шумерле 43% земельных участков не имеют установленных границ. Их собственникам специалисты ведомства советуют не затягивать с решением этого вопроса и заняться межеванием на своей земле.

Если по бумагам сотки не совпадают

В Госакте на землю указана площадь 4,8 сотки, а в администрации округа мне сказали, что в Едином государственном реестре недвижимости площадь моего участка всего 4 сотки. Сейчас мне рекомендуют оформить землю в Росреестре. Какую площадь тогда мне зарегистрируют: как в Госакте или как в базе Росреестра?

Василий Владимиров, Шемурша

Для оформления права собственности на земельный участок начальник межмуниципального отдела по Комсомольскому, Шемуршинскому и Яльчикскому районам Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Тихонова посоветовала шемуршинцу обратиться в МФЦ со всеми правоустанавливающими документами на землю.

Одновременно с заявлением о регистрации права нужно подать и заявление об исправлении технической ошибки. На основании этого Росреестр внесет в Единый государственный реестр недвижимости площадь земельного участка, которая указана в правоустанавливающем документе — постановлении о предоставлении участка. Расхождения в площади будут исправлены в течение 3 рабочих дней.

«В Шемурше такие ситуации встречаются часто. У некоторых граждан бывают отличия в площади не только в базе Росреестра, но и в документах: в Госакте одна цифра, а в постановлении — другая. В таких случаях регистратор возьмет данные из постановления, так как именно этот документ является по закону правоустанавливающим. Ну а лучше всего провести межевание участка, чтобы установить точные границы своей земли», — рекомендуют в Управлении Росреестра по Чувашии.

Участок — дело хозяйское

Как отказаться от права собственности на земельный участок?

Нина Глухова, Алатырь

Как объяснила начальник межмуниципального отдела по Алатырскому и Порецкому районам Татьяна Китайкина, в этом случае нужно обратиться в МФЦ и написать специальное заявление. После того, как в Единый государственный реестр недвижимости будет внесена запись о прекращении права собственности, землевладелец перестанет быть хозяином этого участка — с этого момента он автоматически перейдет в собственность органа муниципальной власти.

Не забудьте при посещении МФЦ взять паспорт и документ, подтверждающий право на землю. Услугу окажут бесплатно.