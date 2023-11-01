В школы Запорожья доставят печки и холодильники

Новым объектом внимания шефов из Чувашии стали пищеблоки образовательных учреждений Бердянского района. Дело в том, что в рамках плана модернизации школы и детские сады района вскоре получат новое оборудование для своих столовых — промышленные холодильники, мясорубки, пароконвектоматы, плиты, печи и хлеборезки.

А перед доставкой общепитовской техники, сообщает телеграм-канал «Бердянский район. Официально», необходимо провести подготовительные работы, такие как замена электрики и другие технические процессы, чтобы обеспечить безопасность и эффективную работу новых устройств.