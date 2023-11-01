Сдал экзамен — отправляйся в путешествие

Стали известны первые победители розыгрыша путевок, который проводился на площадке нашей республики среди посетителей Международной выставки-форума «Россия».

…На экране 16 вопросов. Ответить на них надо за 5 минут. Уложился по времени и не ошибся в ответах — попал в число претендентов на бесплатную туристическую поездку в Чувашию. И хоть вопросы викторины «Книга моих путешествий» далеко не простые, у интерактивного сенсорного стола всегда очередь — школьники, студенты, взрослые люди с удовольствием сдают «экзамен» на знание Чувашии. Некоторые признаются: специально изучали достопримечательности, историю республики, чтобы успешно пройти викторину.

ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии: «У каждого посетителя выставки есть возможность познакомиться с Чувашией поближе, отправившись в путешествие по республике. Отрадно видеть, как много людей желают приехать к нам в гости. Нам есть, что показать и рассказать. Мы рады делиться историей и самобытностью наших предков, традиции которых мы бережно храним».

Каждую субботу организаторы планировали разыгрывать среди знатоков по три путевки в Чувашию. Но победителей оказалось очень много, более ста, и число призов решили увеличить вдвое. Среди первых счастливчиков, получивших сертификат на путешествие, был москвич Сергей, признавшийся, что давно мечтал съездить в нашу республику и очень рад, что выставка помогла его планам сбыться.

Всего с начала выставки-форума в викторине приняли участие более двух тысяч человек, сообщают в Минэкономразвития республики. А среди победителей, безошибочно ответивших на все вопросы, чуть ли не половина — москвичи: в столице, как видим, хорошо знают историю и современную жизнь Чувашии.

В ТЕМУ

На выставке «Россия» прошла торжественная церемония открытия Первого молодежного туристического форума «Больше, чем путешествие», в котором принимают участие и представители нашей республики. Форум объединит опытных и начинающих путешественников, профессиональное сообщество отрасли, представителей государственных и региональных органов исполнительной власти в сфере молодежной политики и туризма.