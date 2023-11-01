«Юман» подтвердил реноме победителя

В городе Чайковский завершился межрегиональный турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех». В соревнованиях приняли участие две дружины из Чувашии — команда по следж-хоккею «Атал» и коллектив незрячих (слабовидящих) хоккеистов «Юман».

Наши ребята боролись за награды с командами из Пермского края, республики Татарстан, а также Удмуртской, Ульяновской и Кировской областей. Всего более 100 детей с ОВЗ показывали стальной характер и желание победить. По итогам турнира среди незрячих и слабовидящих команда «Юман» одержала победу! А следж-хоккеисты «Атала» оказались на шестом месте, сообщили в Минспорте Чувашии.

После соревнований победителям и призерам вручали кубки, медали, сувениры. Однако коллективы, не попавшие на пьедестал почета, не остались без памятных подарков. А еще для ребят устроили насыщенную развлекательную программу — экскурсию по Федеральному центру «Снежинка» с подъемом на лыжный трамплин, «Веселые старты» и «Цирковое шоу» с участием артистов передвижного театра.