Глава Чувашии провел прямую линию в радиоэфире

На какой стадии находится вопрос проблемных дольщиков, назовут ли один из чебоксарских скверов именем Жириновского, когда организуют цивилизованную отправку пассажиров из столицы в пригородные районы – с этих вопросов началась двухчасовая прямая линия Главы республики Олега Николаева в эфире «Радио Родных Дорог. Чувашия».

Один на один с недобросовестными застройщиками людей власть никогда не оставляла и не оставит, заверил Глава. Постепенно дольщикам восстанавливают их права, даже тем, кого «кинули» еще в конце 1990-х годов. А некоторых плохих строителей и к уголовной ответственности привлекают. Что касается появления хаотичной стоянки автобусов возле рощи Гузовского после закрытия Новосельской автостанции, то тут свое слово должен сказать вновь созданный Чувашавтотранс. А в том, появится ли сквер имени Владимира Вольфовича, решающее слово будет принадлежать общественности, сказал Олег Николаев.

Продолжалась прямая линия два часа. Вопросов поступило много, они, как обычно, были разного характера и масштаба. От частных — по поводу обустройства земельных участков для многодетных семей, до глобальных – будущего Чебоксарской агломерации и проекта оздоровления не только Волги, но и малых рек. Конечно, много спрашивали по теме специальной военной операции. Это и своевременность выплат, и перспектива ротации мобилизованных…

Не обошелся диалог с Главой и без вопросов о завершении строительства проблемных школ в Чебоксарах. А ведущий «Радио Родных Дорог», пользуясь случаем, поинтересовался дорожным строительством в республике. Спросил и о режиме дня Главы, и о том, какая у него любимая музыкальная композиция. Оказалось, Олег Алексеевич любит группу «Любэ». Тут же в эфире зазвучал хит «Там, за туманами…».

Подробности — в ближайшем номере «СЧ».