На Международной выставке «Россия» в Москве разыграли туристические путевки в Чувашию

На ВДНХ определили первых обладателей путевок в Чувашию. Погостить в Чебоксары приедут сразу шесть посетителей стенда республики на ВДНХ. Все они – победители викторины «Книга моих путешествий». Об этом сообщают в госпаблике Минэкономразвития Чувашии.

Среди первых обладателей бесплатных путевок в Чувашию половина – москвичи, поделились статистикой в профильном ведомстве. «Я был во многих городах на Волге. Например, в Ярославле, Казани, Нижнем Новгороде. Хотел посетить и Чебоксары. Изучал достопримечательности, историю города. Это мне и помогло пройти викторину. Очень рад, что оказался в числе счастливчиков», — поделился своими эмоциями один из обладателей тура, когда узнал, что именно ему во время открытого розыгрыша улыбнулась фортуна.

Отметим, что туристы доберутся до Чебоксар по Волге. Из Казани в столицу Чувашии следующим летом их домчит судно на подводных крыльях «Валдай 45Р». За два дня они обойдут достопримечательности города и испробуют блюда национальной кухни.

Добавим, что в течение двух ближайших недель на ВДНХ разыграют еще 9 бесплатных путевок в Чувашию среди победителей викторины «Книга моих путешествий».

К слову, посетители экспозиции Чувашии на ВДНХ активно осваивают и другие интерактивы. По данным госпаблика Минэкономразвития Чувашии, уже более 1,5 тысяч человек с помощью VR-очков «прошлись» по Чебоксарскому кремлю 16-17 веков. А всего за дни работы международной выставки стенд нашей республики посетили свыше 7,5 тысяч россиян.