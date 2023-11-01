Команда ЧГУ успешно выступила на хакатоне для режиссеров и сценаристов

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Команда Чувашского госуниверситета «ТЕХИ» заняла третье место на первом всероссийском студенческом медиа-хакатоне «Первые кадры». Всего в творческом конкурсе, прошедшем во Владивостоке, участвовали 60 коллективов из 19 регионов страны.

Сам конкурс направлен на обучение и поддержку молодых режиссеров монтажа, звукорежиссеров, сценаристов, медиахудожников. До подведения итогов участники хакатона преодолели три этапа. После предварительного отбора ребята прошли обучение и под руководством ведущих экспертов страны в области киноискусства подготовили собственные проекты. Кстати, темы конкурсных работ определялись Федеральной дирекций медиахакатона совместно с экспертами проекта. «Сам хакатон был выстроен таким образом, что совмещал и образовательную программу от экспертов, и выполнение конкурсной работы, — рассказала участница команды «ТЕХИ» Диана Копеева. — 4 дня работали над роликом, советовались с экспертами, мало спали, но результат очень порадовал — заняли третье место»

Опубликовано: 14 ноября 2023 г.


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