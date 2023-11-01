Планерка Главы: зимнее содержание дорог, цифровая картография, модернизация документооборота

Содержание дорог в зимний период требует максимально тщательной подготовки. Помимо проверки и ремонта специализированной техники, необходимо закупить новое оборудование, материалы, противогололедные реагенты. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельной планерке под руководством Главы республики Олега Николаева.

Прежде чем приступить к повестке дня, Глава напомнил участникам совещания об утвержденном Госсоветом Чувашии бюджете республики в новой редакции на этот год. «Мы договаривались о том, что дополнительные средства, которые были распределены по разным направлениям, активно будем реализовывать, — отметил он. — Я прошу в течение недели сделать детальный анализ, как организована эта работа — с тем, чтобы мы в случае необходимости принимали дополнительные решения по перенаправлению средств, более эффективно использовали имеющиеся у нас ресурсы». Это, подчеркнул Олег Николаев, продиктовано необходимостью реализации всех запланированных мероприятий, достижения целевых показателей года. А также это позволит создать наработки на следующий год. «Есть великолепная возможность сохранить набранную динамику по достижению поставленных Президентом задач по ускоренной реализации улучшения качества жизни граждан во всех населенных пунктах», — отметил Глава республики.

ПОРУЧЕНИЕ.

Всем муниципалитетам заключить контракты на содержание дорог в зимний период.

Протяженность сети автомобильных дорог в республике составляет более 12 тысяч километров. Предстоящей зимой обслуживанием федеральных дорог будут заниматься две компании — ООО «Воддорстрой» и ООО «Автодоринжиниринг». А вот республиканская сеть дорог будет обслуживаться тремя подрядными организациями. Об этом сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства республики Максим Петров.

На сегодняшний день заготовлено более ста тысяч тонн противогололедного материала. В зимний период на федеральной и республиканской сети будет задействовано 259 единиц специализированной техники, в том числе 107 КДМ, 39 автогрейдеров, 7 роторных снегоочистителей, 48 погрузчиков, подготовлены также бульдозеры и колесные трактора. В целом подрядные организации к зиме готовы, заявил врио министра. И — напомнил руководителям муниципалитетов о необходимости заключения контрактов на зимнее содержание дорог начиная с 2024 года. Отсутствие в зимний период подрядчика, готового обслуживать местную сеть дорог, крайне негативно скажется на дорожной ситуации, не позволит оперативно решать возникающие вопросы в случае неблагоприятных погодных условий, констатировал Петров.

Озабоченность по данному поводу выразил и Олег Николаев. «Более десяти муниципалитетов не законтрактованы. Это вызывает большую тревогу», — отметил он и попросил предоставить в его адрес письменные разъяснения по этому вопросу.

ПОРУЧЕНИЕ.

Разработать план-график проведения в республике картографических работ.

О том, как в Чувашии реализуется государственная программа «Национальная система пространственных данных» (НСПД), рассказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Данный проект осваивают в 31 пилотном регионе страны, в том числе и в Чувашии.

«Национальная система объединит открытые пространственные данные информационных систем федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов, что позволит устранить противоречия между сведениями, содержащимися в различных государственных информационных ресурсах. В целях достижения реализации государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных» нам необходимо обеспечить проведение картографических работ для наполнения единой электронной картографической основы», — сообщил Краснов. И добавил, что пока территория Чувашии оцифрована только на 21%.

Глава республики обозначил эту тему как очень важную. «Наличие нужной информации и послойное ее наполнение позволит быстро получить и объективную картину и принять необходимое решение и реагировать на запросы как хозяйствующих субъектов, так и жителей республики», — подчеркнул Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

Провести необходимые мероприятия по переходу на систему управления проектной деятельностью в исполнительных органах Чувашии.

В республике модернизируют государственную информационную систему электронного документооборота с целью внедрения инструментов для автоматизации процессов управления проектной деятельностью. Об этом рассказал министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Степанов. Он напомнил, что в прошлом году для повышения эффективности управления проектами в Чувашии была внедрена система «Битрикс». В системе уже создано 144 проекта, которые разделены на определенные категории, например, «Эффективный регион», «Стратегия развития», «Цифровая трансформация».

Сегодня обновление системы электронного документооборота (СЭД) включает создание подсистемы управления проектной деятельностью, которая позволит автоматизировать процессы управления проектами. Доступ к подсистеме получат сотрудники исполнительных органов власти и местного самоуправления республики, а также их подведомственные учреждения и внешние организации. Это позволит улучшить координацию и контроль над проектной деятельностью в регионе.

«Все проекты, которые на данный момент заведены в системе «Битрикс», будут перенесены в подсистему управления проектной деятельностью СЭД, таким образом, все наработанные по проектам материалы будут сохранены, и пользователи смогут продолжить работу с ними», — рассказал руководитель Минцифры республики Михаил Степанов.

«Появление таких цифровых инструментов собственной разработки в нашем распоряжении, конечно же, упрощает задачи. В будущем мы можем развивать и адаптировать их для создания необходимых информационных потоков в формате, который будет необходим для наших федеральных коллег», — подчеркнул в свою очередь Олег Николаев.

Также в ходе планерки подвели итоги пребывания в чебоксарском лагере «Березка» детей Донецкой Народной Республики в период осенних каникул. За смену школьники посетили ведущие предприятия и образовательные организации республики, музеи, для них были организованы тематические дни общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» и всероссийского проекта «Навигаторы детства», а администрация лагеря поддерживала контакт с родителями детей через телеграм-чат.

«Всего в этом году на чувашской земле отдохнули и оздоровились 398 детей и студентов, приехавших из новых территорий страны», — написал Глава республики в своем телеграм-канале.