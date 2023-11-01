Русский мир священника из Франции

Автор: Людмила ГригорьеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Статуэтку Международного Русского кинофестиваля получил наместник Свято-Троицкого монастыря в Чебоксарах архимандрит Василий (Паскье). Не как режиссер или актер, а как главный герой фильма «Батюшка француз в Чебоксарах». Именно эта документальная лента получила Гран-при фестиваля, собравшего более двухсот фильмов из России, Грузии, Китая и других стран.
Снял «Батюшку француза…» режиссер Олег Кукушкин, автором сценария стала Полина Снурникова. Фильм рассказывает о судьбе и служении архимандрита Василия, уже известного читателям «СЧ» по публикациям в нашей газете.
Как сообщают в пресс-службе Чувашской митрополии, награждение лауреатов состоялось 11 ноября в Центральном Доме кинематографистов в Москве. Кроме главной награды кинофестиваля, фильму о чувашско-французском священнике достался еще один приз — в специальной номинации «С Богом».

НАША СПРАВКА

Международный Русский кинофестиваль представляет произведения игрового и документального кино на русском языке или на другом языке с русскими субтитрами. Фильмы фестиваля, по замыслу организаторов, должны показывать и осмыслять события, явления, традиции русского мира, особенности русской души и русского характера. Главные цели кинофестиваля: отражение мировоззрения русской цивилизации, укрепление и процветание многонационального русского мира.

Опубликовано: 13 ноября 2023 г.


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